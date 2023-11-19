Alıkonulduğu çöp evde bulunan Cem Muhammet travmayı atlatmaya başladı | Kilo aldı, boyu uzadı; adı değişecek

“SENEYE YAŞITLARIYLA BİRLİKTE OKUYACAK”

Yeni taşındıkları evlerinde, yeni bir yaşam kurduklarını ve eylül ayından bu yana anne-oğul birlikte yaşadıklarını söyleyen Yasemin A., “Çocuğun fiziksel takibi var, psikolojik takibi yapıldı. Benim bunlara zaten gücüm yetmeyebilirdi. Devlet destek verdi sağ olsun profesyonel olarak. Benim de saygım sonsuz, baştan beri söylüyorum. Olması gereken oldu. Herkes hak ettiği yerde şimdi.” diye konuştu.

Cem Muhammet’in sınıf atlama yöntemiyle 1’inci sınıftan 3’üncü sınıfa geçtiğini söyleyen anne Yasemin A., oğlunun gelecek yıl 5’inci sınıfa atlayacağını ve yaşıtlarıyla birlikte okuyacağını söyledi.