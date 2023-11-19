Alıkonulduğu çöp evde bulunan Cem Muhammet travmayı atlatmaya başladı | Kilo aldı, boyu uzadı; adı değişecek
Bursa’da çöp evde 1 yıl boyunca teyzesi tarafından alıkonulan Cem Muhammet A., eylül ayından bu yana annesiyle birlikte yaşıyor. Anne Yasemin A., oğluyla birlikte yeni bir hayat kurduklarını söyledi. Oğlu Cem Muhammet A.’nın ismini değiştirme kararı aldıklarını söyleyen Yasemin A., “Bu çocuk evlenecek, askere gidecek, böyle sıkıntılarla karşılaşsın istemiyorum.” diye konuştu.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde çöp eve dönüşmüş bir dairede baygın halde bulunan ve teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulduğu iddia edilen Cem Muhammet A., Antalya’ya annesinin yanına gönderildi.Burada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınıp Akdeniz Üniversitesi’ne kaldırılan Cem Muhammet A., tedavisi sonrası Antalya Çocuk Evleri Sitesi’ne yerleştirildi.