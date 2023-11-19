Alıkonulduğu çöp evde bulunan Cem Muhammet travmayı atlatmaya başladı | Kilo aldı, boyu uzadı; adı değişecek

Bursa’da çöp evde 1 yıl boyunca teyzesi tarafından alıkonulan Cem Muhammet A., eylül ayından bu yana annesiyle birlikte yaşıyor. Anne Yasemin A., oğluyla birlikte yeni bir hayat kurduklarını söyledi. Oğlu Cem Muhammet A.’nın ismini değiştirme kararı aldıklarını söyleyen Yasemin A., “Bu çocuk evlenecek, askere gidecek, böyle sıkıntılarla karşılaşsın istemiyorum.” diye konuştu.

Alıkonulduğu çöp evde bulunan Cem Muhammet travmayı atlatmaya başladı | Kilo aldı, boyu uzadı; adı değişecek - 1

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde çöp eve dönüşmüş bir dairede baygın halde bulunan ve teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulduğu iddia edilen Cem Muhammet A., Antalya’ya annesinin yanına gönderildi.

Burada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınıp Akdeniz Üniversitesi’ne kaldırılan Cem Muhammet A., tedavisi sonrası Antalya Çocuk Evleri Sitesi’ne yerleştirildi.

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Alıkonulduğu çöp evde bulunan Cem Muhammet travmayı atlatmaya başladı | Kilo aldı, boyu uzadı; adı değişecek - 2

Fiziki ve psikolojik tedavisinin ardından, annesi Yasemin A.’ya teslim edilen Cem Muhammet, Antalya’da annesiyle birlikte yeni bir yaşam kurdu.

Hiç okula gitmeyen ve geçen yıl ilkokul 1’inci sınıfı bitiren Cem Muhammet, sınıf atlama yöntemiyle eğitimine bu yıl 3’üncü sınıfta devam ediyor.
Alıkonulduğu çöp evde bulunan Cem Muhammet travmayı atlatmaya başladı | Kilo aldı, boyu uzadı; adı değişecek - 3

“SENEYE YAŞITLARIYLA BİRLİKTE OKUYACAK”

Yeni taşındıkları evlerinde, yeni bir yaşam kurduklarını ve eylül ayından bu yana anne-oğul birlikte yaşadıklarını söyleyen Yasemin A., “Çocuğun fiziksel takibi var, psikolojik takibi yapıldı. Benim bunlara zaten gücüm yetmeyebilirdi. Devlet destek verdi sağ olsun profesyonel olarak. Benim de saygım sonsuz, baştan beri söylüyorum. Olması gereken oldu. Herkes hak ettiği yerde şimdi.” diye konuştu.

Cem Muhammet’in sınıf atlama yöntemiyle 1’inci sınıftan 3’üncü sınıfa geçtiğini söyleyen anne Yasemin A., oğlunun gelecek yıl 5’inci sınıfa atlayacağını ve yaşıtlarıyla birlikte okuyacağını söyledi.
Alıkonulduğu çöp evde bulunan Cem Muhammet travmayı atlatmaya başladı | Kilo aldı, boyu uzadı; adı değişecek - 4

TRAVMAYI ATLATMAYA BAŞLADI

Oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu, kilo alıp, boyunun uzadığını söyleyen Yasemin A., Cem Muhammet’in yaşadığı travmayı atlatmaya başladığını, psikolojik tedavisinin de sürdüğünü söyledi.

Oğlunun bir yetişkin gibi güçlü ve metanetli olduğunu söyleyen Yasemin A., “Şu anda boyu 1,52, kilosu ise 35, hızlı kilo aldı.” dedi.

Cem Muhammet A.’nın futbolu ve otobüsleri çok sevdiğini söyleyen anne, “Otobüslere ayrı bir sevgisi var Cem’in. Bu kolay bir meslek değil, bindiği her otobüste şoförle sohbet ettiği için ikna ettiler. Artık ulaşım müdürü olmayı düşünüyor. Antalya’nın ulaşım sorununu çözecek.” şeklinde konuştu.
Alıkonulduğu çöp evde bulunan Cem Muhammet travmayı atlatmaya başladı | Kilo aldı, boyu uzadı; adı değişecek - 5

“HAYATINDA SIKINTI YARATAN HER ŞEY TEMİZLENECEK”

Anne Yasemin A., oğlunun adını değiştirmeye karar verdiklerini de söyledi.

Yasemin A., “Cem’in hayatında ne kadar sıkıntı yaratan şey varsa her şey temizlenecek. Cem’in de ismini değiştireceğim. Biz bunu düşünüyoruz açıkçası, şu anda çok gerekli değil ama bu çocuk evlenecek, askere gidecek, böyle sıkıntılarla karşılaşsın istemiyorum.” diye konuştu.
Alıkonulduğu çöp evde bulunan Cem Muhammet travmayı atlatmaya başladı | Kilo aldı, boyu uzadı; adı değişecek - 6
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