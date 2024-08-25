Alışveriş dönüşü feci kaza: Bir aile yok oldu
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitiren aile üyelerinin, alışverişten döndükleri öğrenildi.
Yozgat’ta aynı aileden 4 kişi, alışveriş dönüşü geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Kaza, dün Boğazlıyan ilçesindeki Devecipınar köyünde meydana geldi.
Hakan Balkaya idaresindeki 38 KP 264 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 07 AFA 068 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunanlar yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.