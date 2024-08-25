Alışveriş dönüşü feci kaza: Bir aile yok oldu

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücülerden Hakan Balkaya ile aynı araçta bulunan eşi Fatma Balkaya ve kızları Lina Balkaya’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü F.B. ile yolcu olarak bulunan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Boğazlıyan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan baba Ramazan Balkaya ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.