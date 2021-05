Alışveriş sepetinden araba yaptı: 120 km hız yapabiliyor

"CAN SIKINTISIYLA BAŞLADIM" Yaptığı aracın herkes tarafından ilgiyle karşılandığı belirten Ahmet Hamurcu, "Böyle el yapımı işlere merakım vardır. Mekanik olan şeylere ilgi duyuyorum. İnternette bir araç gördüm. Amerika'da gençler yapmış. Tamamen ona benzeyen değil de biraz daha kendi yorumumu katarak bu şekilde bir araç yaptım. Zaten malzemelerin çoğu elimde vardı. Daha doğrusu video izlerken market sepeti yanımda duruyordu. Can sıkıntısıyla başladım, 4 günde yaptım. Bu işi seven insanlar böyle bir şey yapabilirler. İnsanlara bazı şeyler zor geliyor. Tekerler Go-Kart aracı tekeridir. Motor zaten 125 cc'lik bir motosikletin motorudur. Kasası market sepetinden. Diğer parçalarını hepsini kendim birleştirdim. Yoldan geçen arabalar olsun, insanlar olsun herkesin hoşuna gidiyor. Biz de eğlenmek için biniyoruz" dedi.