Alkol denetimine takılan sürücü: Yok ağabey kaçmadım, yatacağım ben burada
Bursa'da alkol denetimini gören bir sürücü, denetimden kaçmak için ara sokağa girdi. Burada da karşısında ekipleri gören sürücü, 0.74 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücü, gazetecinin ''Uygulama noktasını görünce mi ara sokağa döndünüz''' sorusu üzerine, ''Hayır, arabamda uyuyacaktım'' diye cevap verdikten sonra bir de polisle pazarlık yaptı.
İl genelinde farklı noktalara alkol uygulama noktaları kurarak trafik canavarlarına izin vermeyen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son olarak merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi üzerinde alkol uygulaması yaptı.