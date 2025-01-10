Alkol denetimine takılan sürücü: Yok ağabey kaçmadım, yatacağım ben burada

9 BİN 500 LİRA CEZA KESİLDİ

Duruma iyice sinirlenen Ferdi K., polis ekiplerine dert yanmaya devam etti. "Millet banka soyuyor, hırsızlık yapıyor, namussuzluk yapıyor. Biz içtik günah mı işledik. Adam vuruyorlar, namussuzluk ediyorlar onlara yol var, bize yok. Ben burada 25 yıldır otomobil sürüyorum. Burada 200 promil alkollü çıkıyor, haberlere televizyonlara çıkıyor" diye anlatırken, çekim yapan gazeteciyi görünce, "Niye beni çekiyorsun kardeşim" diye sordu. Gazeteciden ''Ben işimi yapıyorum'' cevabını alan sürücü, gazetecinin yanından uzaklaşarak, "Şimdi şu arabayı burada kıracağım bak. Çekme diyorum. Yemin ediyorum camını çerçevesini darmadağın edeceğim" diye sözler sarf etti.

Ferdi K., ceza çıktılarına da imza atmadı. Alkollü sürücüye 9 bin 500 lira para cezası kesildi.