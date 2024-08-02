Alkollü araç kullanarak kırmızı ışık ihlali yaptı! Anne ve kızını öldüren sürücüye istenen ceza belli oldu

Anne-kızın hayatını kaybettiği otomobilden yaralı kurtulan Semra Demirok ise ifadesinde, Demirkıran'dan şikayetçi olduğunu söyledi.

Kazanın görgü tanığı Adem Dalkıran, yolda aracıyla seyir halinde olduğu sırada Enis Demirkıran'ın kullandığı otomobille sürekli korna çalıp, araçların arasından makas attığını anlattı. Dalkıran, "Kullandığı araç, bana iyice yaklaşarak sıkıştırmaya başladı. Ben de çarpmaması için mecburen emniyet şeridine girdim. Sıkıştırmaya devam edip, beni bariyer demirlerine kadar yaklaştırdı. Daha sonra hızlı bir şekilde sollayarak önüme geçti. Işıklarda durmayarak kırmızı ışık ihlali yaparak kavşaktaki araca hızlı bir şekilde çarptı" dedi.

Kazanın görgü tanığı Ersen Çalışkan da kırmızı renkli otomobilin kavşakta yolu ortaladığı sırada gelen otomobilin kırmızı ışık ihlali yaparak hızlı bir şekilde yaptığını söyledi.