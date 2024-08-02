Alkollü araç kullanarak kırmızı ışık ihlali yaptı! Anne ve kızını öldüren sürücüye istenen ceza belli oldu
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde alkollü kullandığı otomobille kırmızı ışık ihlali yaparak çarptığı otomobildeki 74 yaşındaki Safiye Erden ile 44 yaşındaki kızı Refiye Erden'in ölümüne neden olan 22 yaşındaki Enis Demirkıran hakkında "Olası kastla öldürme" suçundan 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Anne ile kızının ölümüne neden olan alkollü sürücüye istenen ceza belli oldu.