Alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

Ekip otosuna binmeyen Yağmur B. polis memuruna, "Acıdı mı" dedikten sonra "Kaldır beni yerden" şeklinde ifadelerle yardım istedi.



Polisler uzun süre yerde kelepçeli şekilde oturan Yağmur B.'nin sakinleşmesini bekledi. "Çıkarın şunu" diye bağıran ve kelepçelerin çıkarılmasını isteyen Yağmur B. sakinleşmeyince, bir türlü ekip otosuna bindirilemedi. Ekip otosunun yanında yere yatan Yağmur B. bir kez daha polise tekme attı.