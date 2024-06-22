Alkollü şahıslar polisin sabır taşını böyle çatlattı! "Senin sicil numaran ne abi"

Polis memurunun diğer polis memuruna ekip çağır demesi üzerine şahıslarda biri; ‘Çağır abi jandarma, polis gelsin buraya, sen niye hava yapıyorsun ya, sen kimsin, senin sicil numaran ne abi' diye karşılık vermesi üzerine, polis memuru, ‘ben polis memuruyum' dedi.