Alkollü sürücü ölümüne neden olmuştu: Edanur için fakültede anma

Bartın'da alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında yaşamını yitiren Edanur Tatlıoğlu, bugün eğitim gördüğü fakültede anıldı.

Alkollü sürücü ölümüne neden olmuştu: Edanur için fakültede anma

Bartın'da trafik kazasında ölen Edanur Tatlıoğlu, bugün arkadaşları tarafından anıldı.

Kaza, 23 Ekim günü Bartın-Zonguldak karayolunun Çatmaca mevkisinde meydana geldi.
Furkan Turan'ın kontrolünü yitirdiği 06 RLK 06 plakalı otomobil, önce önünde seyreden F.R.U. yönetimindeki 34 BST 780 plakalı otomobile, ardından da kaldırımda otobüs durağına doğru yürüyen Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na çarptı.

Kazada, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre havaya savrulan Tatlıoğlu, yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Otopsi işlemlerinin ardından Tatlıoğlu'nun cenazesi, Bolu'nun Tatlar köyünde 24 Ekim'de toprağa verildi.

Gözaltına alınan, yapılan kontrolde 0.83 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Furkan Turan tutuklandı.

ARKADAŞLARI SIRASINI ÇİÇEKLERLE SÜSLEDİ

ARKADAŞLARI SIRASINI ÇİÇEKLERLE SÜSLEDİ

Sınıf arkadaşları ve öğretim üyeleri, bu sabah Edanur'un oturduğu sıraya fotoğrafı ile birlikte çiçek bıraktı.

Alkollü sürücü ölümüne neden olmuştu: Edanur için fakültede anma - 4

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin sosyal medya hesabında, "Bugün öğrencimiz anısına düzenlenen törende, arkadaşları ve öğretim elemanları tarafından Edanur Tatlıoğlu’nun oturduğu sıraya karanfiller bırakılarak kendisi saygı ve özlemle anılmıştır. Bartın Üniversitesi ailesi olarak değerli öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." denilerek paylaşımda bulunuldu.

