Alkollü sürücü ölümüne neden olmuştu: Edanur için fakültede anma
Bartın'da alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında yaşamını yitiren Edanur Tatlıoğlu, bugün eğitim gördüğü fakültede anıldı.
Bartın'da trafik kazasında ölen Edanur Tatlıoğlu, bugün arkadaşları tarafından anıldı.
Kaza, 23 Ekim günü Bartın-Zonguldak karayolunun Çatmaca mevkisinde meydana geldi.
Furkan Turan'ın kontrolünü yitirdiği 06 RLK 06 plakalı otomobil, önce önünde seyreden F.R.U. yönetimindeki 34 BST 780 plakalı otomobile, ardından da kaldırımda otobüs durağına doğru yürüyen Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na çarptı.
Kazada, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre havaya savrulan Tatlıoğlu, yaşamını yitirdi.