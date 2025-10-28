Alkollü sürücü ölümüne neden olmuştu: Edanur için fakültede anma

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin sosyal medya hesabında, "Bugün öğrencimiz anısına düzenlenen törende, arkadaşları ve öğretim elemanları tarafından Edanur Tatlıoğlu’nun oturduğu sıraya karanfiller bırakılarak kendisi saygı ve özlemle anılmıştır. Bartın Üniversitesi ailesi olarak değerli öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." denilerek paylaşımda bulunuldu.