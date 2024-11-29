Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı: "'Getir abi üfliyek, arabayı mı bağlayacan?"
Bursa'da trafik denetimine takılan alkollü sürücü alkolmetreye üflememek için dakikalarca direndi. Sinirlenip hem polis memurlarına hem de görüntü alan gazetecilere bağıran sürücü polisin 'Şeker hastası mısın? Neden bağırıyorsun' sorusu karşısında kilitlenip cevap bile veremedi. "Getir abi üfliyek, arabayı mı bağlayacan?" diye seslenen sürücü ile polis ekiplerinin diyaloğu stand up gösterilerini aratmadı. 0.55 promil alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine el konuldu.
Bursa'da kent genelindeki bir çok noktada uygulama yapıp kural tanımaz sürücülere adeta nefes aldırmayan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece yine mesaideydi. Son olarak merkez Yıldırım ilçesi Barış Caddesi üzerinde yaptıkları alkol uygulamasında bir otomobilden şüphelenen trafik polisleri otomobili durdurdu.