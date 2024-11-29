Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı: "'Getir abi üfliyek, arabayı mı bağlayacan?"

Alkolmetreyi üflemeyi reddeden Aydın K., kendisini otomobilden çıkarmak isteyen polis ekiplerine dakikalarca direnç gösterdi. Polis memurunun 'Eğer üflemeyi reddederseniz ehliyetinize 2 yıl el konulacak' demesinin ardından "Abi ne istiyorsunuz ya.., arabayı mı bağlayacaksınız" diye bağırmaya başlayan sürücü polis memurunun "Şeker hastası mısın? Neden bağırıyorsun? beyefendi" demesi üzerine adeta kendisini kilitleyip uzun süre sadece kameraya baktı. Bir süre sonra "Getir abi üfliyek... Ne yapacan arabayı mı bağlayacan?" diyerek alkolmetreyi üfleyen sürücü 0.55 promil alkollü çıkınca yeniden bağırmaya başladı.