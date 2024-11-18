Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı: "İnanmıyorum komiserim, bir daha ölçebilir miyiz?"
Nevşehir’de kaza yapan sürücü, 1,51 promil alkollü çıkmasına rağmen alkollü olduğuna inanmayarak tekrar ölçüm yapılmasını istedi. "İnanmıyorum komiserim, bir daha ölçebilir miyiz?" diyerek polise talepte bulunan sürücü, alkollü olduğu için imzasının geçersiz olacağı düşüncesiyle ceza tutanağına da imza atmadı.
Kaza, 2000 Evler Mahallesi 62. Sokak'ta meydana geldi.
E.D., kullandığı kamyoneti ile seyir halindeyken bir akaryakıt istasyonunda bulunan oto yıkama servisinin duvarına çarparak durabildi.