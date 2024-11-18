Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı: "İnanmıyorum komiserim, bir daha ölçebilir miyiz?"

Nevşehir’de kaza yapan sürücü, 1,51 promil alkollü çıkmasına rağmen alkollü olduğuna inanmayarak tekrar ölçüm yapılmasını istedi. "İnanmıyorum komiserim, bir daha ölçebilir miyiz?" diyerek polise talepte bulunan sürücü, alkollü olduğu için imzasının geçersiz olacağı düşüncesiyle ceza tutanağına da imza atmadı.

Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı: "İnanmıyorum komiserim, bir daha ölçebilir miyiz?" - 1

Kaza, 2000 Evler Mahallesi 62. Sokak'ta meydana geldi.

E.D., kullandığı kamyoneti ile seyir halindeyken bir akaryakıt istasyonunda bulunan oto yıkama servisinin duvarına çarparak durabildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı: "İnanmıyorum komiserim, bir daha ölçebilir miyiz?" - 2

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün yapılan alkol testinde 1,51 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı: "İnanmıyorum komiserim, bir daha ölçebilir miyiz?" - 3

"İNANMIYORUM KOMİSERİM"

Trafik ekipleri sürücüye uygulanan ceza tutanaklarını imzalatmak istedi.

Önce alkollü olduğuna inanmayan sürücü, "İnanmıyorum komiserim, bir daha ölçebilir miyiz?" diyerek tekrar ölçüm yapılmasını istedi. 

Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı: "İnanmıyorum komiserim, bir daha ölçebilir miyiz?" - 4

Daha sonra alkollü olduğunu kabul eden sürücü bu sefer de ceza tutanaklarını alkollü oluğu için imzalamak istemedi.

Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı: "İnanmıyorum komiserim, bir daha ölçebilir miyiz?" - 5

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Sürücüye 2. kez alkollü araç kullanmaktan ve sürücü belgesini ibraz etmemekten toplamda 8 bin 75 lira para cezası uygulanırken, kamyonet de trafikten men edildi.

Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı: "İnanmıyorum komiserim, bir daha ölçebilir miyiz?" - 6
Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı: "İnanmıyorum komiserim, bir daha ölçebilir miyiz?" - 7
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