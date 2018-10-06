Alkollü sürücü yol ortasında uyuyakaldı
Anadolu Ajansı
Ankara'da bulvarda seyrettiği sırada yol ortasında durarak uyuyakalan sürücüyü polisler güçlükle uyandırdı.
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1Başkentte alkollü bir sürücü trafikte seyrettiği sırada aracını durdurarak direksiyon başında uyuyakaldı.
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2Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen otomobilin sürücüsü, Ankara Bulvarı'nda ilerlerken aracını durdurup direksiyon başında uyuyakaldı.
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3Yol ortasında çalışır vaziyetteki otomobilde hareketsiz yatan sürücüyü gören bir vatandaş, bu kişinin kaza yaptığını zannederek yardıma koştu.
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4Sürücünün aşırı alkollü olduğunu fark eden vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, direksiyon başında uyuyakalan sürücüyü araçtan indirmeye çalıştı. Uzun çabaların ardından ekipler, bu kişiyi yüzünü yıkayarak ayılttı.
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5Güçlükle ayakta durabilen sürücü, ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.