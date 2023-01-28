Alkollü taksi şoförü makas attı, iki araç da köprüden uçtu

Düzce’de, alkollü olan taksi şoförü trafikte makas atarken otomobile çarptı. İki araç köprüden düşerken, kazada Zakire Durmaz öldü. 4 kişi de yaralandı.

Alkollü taksi şoförü makas attı, iki araç da köprüden uçtu - 1

Düzce'de saat 02.30 sıralarında Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda meydana gelen kazada Ahmet Kurt’un makas attığı 81 T 1153 plakalı taksi, Muhammed Sargın yönetimindeki 81 AG 666 plakalı otomobile çarptı.

Alkollü taksi şoförü makas attı, iki araç da köprüden uçtu - 2

Çarpmanın etkisiyle iki araç köprüden düştü.

Alkollü taksi şoförü makas attı, iki araç da köprüden uçtu - 3

Kazada, taksi şoförü Ahmet Kurt ile otomobil sürücüsü Muhammed Sargı ve yanındaki Şakir Tütüncü, Zakire Durmaz ve Şevval Canpolat yaralandı.

Alkollü taksi şoförü makas attı, iki araç da köprüden uçtu - 4

Yaralı 5 kişi çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Alkollü taksi şoförü makas attı, iki araç da köprüden uçtu - 5

Zakire Durmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberi alıp, hastaneye gelen Zakire Durmaz’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Alkollü taksi şoförü makas attı, iki araç da köprüden uçtu - 6

Kaza sonrası yapılan muayenede taksi şoförü Ahmet Kurt, 2.83 promil alkollü çıktı.

Alkollü taksi şoförü makas attı, iki araç da köprüden uçtu - 7

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Alkollü taksi şoförü makas attı, iki araç da köprüden uçtu - 8
Alkollü taksi şoförü makas attı, iki araç da köprüden uçtu - 9
Alkollü taksi şoförü makas attı, iki araç da köprüden uçtu - 10

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