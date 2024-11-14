"Allah'a emenat olun" paylaşımından sonra kafasından vurulmuş şekilde bulundu

"ALLAH'A EMANET OLUN" PAYLAŞIMI

Devam eden çalışmalarda Oğuzhan Aykaç'ın sosyal medya hesabından olaydan 2 saat önce türkü dinlerken kendini kayda aldığı ve "Allah'a emanet olun" dediği bir görüntüyü paylaştığı ortaya çıktı.