"Allah'a emenat olun" paylaşımından sonra kafasından vurulmuş şekilde bulundu
İstanbul Kağıthane'de boş bir arazide silahla başından vurulmuş halde bulunan 23 yaşındaki Oğuzhan Aykaç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aykaç'ın olaydan önce sosyal medya hesabından türkü dinleyerek kayda aldığı görüntüde "Allah'a emanet olun" diyerek paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
Hamidiye Mahallesi'nde 23 yaşındaki Oğuzhan Aykaç'tan bir süredir haber alamayan yakınları, kullandığı şirket aracının GPS sinyali bilgilerini alarak Aykaç'ın yerini öğrendi.