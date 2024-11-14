"Allah'a emenat olun" paylaşımından sonra kafasından vurulmuş şekilde bulundu

İstanbul Kağıthane'de boş bir arazide silahla başından vurulmuş halde bulunan 23 yaşındaki Oğuzhan Aykaç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aykaç'ın olaydan önce sosyal medya hesabından türkü dinleyerek kayda aldığı görüntüde "Allah'a emanet olun" diyerek paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

"Allah'a emenat olun" paylaşımından sonra kafasından vurulmuş şekilde bulundu - 1

Hamidiye Mahallesi'nde 23 yaşındaki Oğuzhan Aykaç'tan bir süredir haber alamayan yakınları, kullandığı şirket aracının GPS sinyali bilgilerini alarak Aykaç'ın yerini öğrendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Allah'a emenat olun" paylaşımından sonra kafasından vurulmuş şekilde bulundu - 2

Aracın boş arazide durduğunu öğrenen yakınları, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

"Allah'a emenat olun" paylaşımından sonra kafasından vurulmuş şekilde bulundu - 3

Aynı noktadan silah sesi duyulduğu yönünde de ihbar gelmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

"Allah'a emenat olun" paylaşımından sonra kafasından vurulmuş şekilde bulundu - 4

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine ulaşan polis, Aykaç'ın başından vurulmuş halde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

"Allah'a emenat olun" paylaşımından sonra kafasından vurulmuş şekilde bulundu - 5

Ağır yaralı Aykaç, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Allah'a emenat olun" paylaşımından sonra kafasından vurulmuş şekilde bulundu - 6

Ameliyata alınan Aykaç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Allah'a emenat olun" paylaşımından sonra kafasından vurulmuş şekilde bulundu - 7

Polis, olay yerinde yaptığı çalışmalarda ruhsatsız tabanca da ele geçirdi.

"Allah'a emenat olun" paylaşımından sonra kafasından vurulmuş şekilde bulundu - 8

"ALLAH'A EMANET OLUN" PAYLAŞIMI

Devam eden çalışmalarda Oğuzhan Aykaç'ın sosyal medya hesabından olaydan 2 saat önce türkü dinlerken kendini kayda aldığı ve "Allah'a emanet olun" dediği bir görüntüyü paylaştığı ortaya çıktı.

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