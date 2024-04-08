Alman annenin imdadına Türk polisi yetişti: Oğlunu kaçıran eski eşi havalimanında yakalandı
Almanya'da 3 yıl önce boşandığı İngiliz eşi Dale S. tarafından kaçırıldığını iddia ettiği 5 yaşındaki oğlunu ülke ülke arayan Anika Ball'ın imdadına Antalya'da Türk polisi yetişti. Hakkında tutuklama kararı bulunan Dale S., oğluyla birlikte tatil için geldiği Antalya'da havalimanı polisi tarafından uçağa binmeden yakalandı. Çocuk da annesine teslim edildi.
2017'de Galler'de evlenen dövme sanatçısı Alman Anika Ball (32) ile İngiliz Dale S.'nin (39), 2019 yılında L. isimli erkek çocukları dünyaya geldi. Çift, çocuklarının doğumundan 6 ay sonra ayrılmaya karar verdi. 6 aylık çocuğun velayeti anne Anika Ball'a verilirken, Dale S.'nin ise çocuğunu sadece hafta sonları görmesine izin verildi.