Alman annenin imdadına Türk polisi yetişti: Oğlunu kaçıran eski eşi havalimanında yakalandı

TÜRKİYE'DEN GELEN VİDEO İLE ÇOCUĞUNA KAVUŞTU

Çocuğunu arama çalışmalarını sürdüren Anika Ball, sosyal medyadan da sürekli çağrılar yaptı. Mart ayının son günlerinde Türkiye'deki bir takipçisi, eski eşinin ve çocuğunun Antalya Alanya'da tatil yaptığı yönünde kendisine video gönderdi. İzlediği videoda eski eşini tespit eden Ball, soluğu Antalya'da aldı.