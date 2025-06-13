Alman çift 1 aydır bisikletle Türkiye'yi geziyor: 1400 kilometreyi geride bıraktılar
Almanya'nın Münih kentinde yaşayan Lutz ve Helga Grabowski çifti, Türkiye'deki bir aylık bisiklet yolculuğunda 1400 kilometre yol katetti.
Münih'ten uçakla İstanbul'a gelen Alman çift, 4 hafta önce de bisikletleriyle Türkiye turuna çıktı.
İstanbul'dan başlayan yolculukta Eskişehir, Ankara, Sivas ve Giresun rotasını izleyerek Trabzon'a ulaşan çift, her ilde kamp yaparak doğayla iç içe seyahat gerçekleştiriyor.
Yol boyunca yaklaşık 1400 kilometre pedal çeviren 65 yaşındaki emekli pilot Lutz Grabowski, AA muhabirine, bisikletleri ve kamp ekipmanlarıyla seyahat ettiklerini söyledi.
Farklı ülkelere seyahat etmeyi sevdiklerini belirten Grabowski, "Tam 50 yıl önce ilk kez Türkiye'ye babamla özel uçağımızla gelmiştim. İstanbul ve Ankara'ya seyahat etmiştik. Tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.