Alman çift 1 aydır bisikletle Türkiye'yi geziyor: 1400 kilometreyi geride bıraktılar

Bisikletle yolculuğun farklı bir deneyim olduğunu belirten Grabowski, "Yaşadığınız ülke çok güzel ve bisikletle ne zaman bir köşeyi dönseniz, döndüğünüz yerde yeni ve şaşırtıcı bir şey görüyorsunuz. Tarlalar olsun, çiftlik olsun, dağlar olsun hep bir sürpriz. Onun için ben yolculuğumuzda 'Bu, en heyecan verici şeydi' diyemem." ifadelerini kullandı.





