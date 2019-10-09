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Alman Köprüsü 90 yıldır yük ve yolcu taşıyor

İHA

Sultan II. Abdulhamid’in Bağdat Demiryolu Projesi kapsamında 1929 yılında Almanlar tarafından inşa edilen tarihi Göksu Viyadüğü (Alman Köprüsü), 90 yıldır yük ve yolcu taşıyor. Viyadük, görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor.

  • 1

    Sultan II. Abdülhamid tarafından öngörülen Haydarpaşa’dan Bağdat-Halep-Şam’a kadar demiryolu ağı kapsamında Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Göksu Nehri üzerindeki vadiye yapılan Göksu Viyadüğü yıllara meydan okuyor.
  • 2

    Bağdat Demiryolu kapsamında Almanlar tarafından Adana’da yapılan Varda Köprüsü (Alman Köprüsü) ile benzer özelliklere sahip Göksu Viyadüğü de Almanlar tarafından yapıldı.
  • 3

    Almanların mühendisliğini yaptığı köprüde Türk işçiler çalıştı. 17 Temmuz 1927 tarihinde yapımına başlanan köprüye malzemeler develerle
    taşındı. Gölbaşı ilçesindeki Alman Köprüsü 20 ayda tamamlandı. 280 metre uzunluğunda, 35 metre yüksekliğinde olan köprüde 12 ayak, 7 kemer bulunuyor. Göksu Nehri üzerinde güneybatı - kuzeydoğu yönünde uzanan köprünün kemer genişliği 3 metre 97 santim, tabliye genişliği ise 4 metre 92 santim.
  • 4

    Mühendislik harikası olarak değerlendirilen ve ismi Alman Köprüsü olarak tarihe geçen köprü, 90 yıldan beri yük ve yolcu taşıyor. Her yıl
    binlerce ton demir madeni trenlerle bu köprüden geçiyor.
  • 5

    Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’ kapsamına alınan köprüye 2005 yılında yürüme yolu yapıldı.
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