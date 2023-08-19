Alman turist Alanya’da kayboldu (Jandarma ve AFAD arama çalışması başlattı)

Antalya’nın Alanya ilçesine tatil için gelen Alman turistten haber alınamıyor. 76 yaşındaki turisti bulmak için ormanlık alanda, kanallarda ve yol boyundaki inşaat alanlarında arama çalışması yapılıyor.

Alman turist Alanya’da kayboldu (Jandarma ve AFAD arama çalışması başlattı) - 1

Tatil için ailesiyle birlikte Alanya’ya gelen Alman turistten haber alınamıyor.

Olay, İncekum Mahallesi’nde meydana geldi.

72 yaşındaki Alman vatandaşı Annegret Kandzorra Linow, kızı, damadı ve torunlarıyla birlikte Alanya’ya tatile geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Alman turist Alanya’da kayboldu (Jandarma ve AFAD arama çalışması başlattı) - 2

İncekum’daki bir otele yerleşen ailesinden ayrılan Linow, çevreyi keşfetmek için dışarı çıktı.

Linow, telefona cevap vermeyip otele geri dönmeyince yakınları durumu otel yönetimine bildirdi.

Alman turist Alanya’da kayboldu (Jandarma ve AFAD arama çalışması başlattı) - 3

Görevliler ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne aktardı. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve 30 kişilik AFAD ekibi bölgeye sevk edildi.

Alman turist Alanya’da kayboldu (Jandarma ve AFAD arama çalışması başlattı) - 4

Ekipler gece geç saatlere kadar otelin yakınındaki ormanlık alanda, kanallarda, yol boyundaki inşaat alanlarında yaptıkları arama çalışmalarına rağmen bir sonuca ulaşamadı.

Alman turist Alanya’da kayboldu (Jandarma ve AFAD arama çalışması başlattı) - 5

Ekiplerin kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Alman turist Alanya’da kayboldu (Jandarma ve AFAD arama çalışması başlattı) - 6
DAHA FAZLA GÖSTER