Alman turist Alanya’da kayboldu (Jandarma ve AFAD arama çalışması başlattı)
Antalya’nın Alanya ilçesine tatil için gelen Alman turistten haber alınamıyor. 76 yaşındaki turisti bulmak için ormanlık alanda, kanallarda ve yol boyundaki inşaat alanlarında arama çalışması yapılıyor.
Tatil için ailesiyle birlikte Alanya’ya gelen Alman turistten haber alınamıyor.
Olay, İncekum Mahallesi’nde meydana geldi.
72 yaşındaki Alman vatandaşı Annegret Kandzorra Linow, kızı, damadı ve torunlarıyla birlikte Alanya’ya tatile geldi.