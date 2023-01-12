Almanya'dan Zonguldak'a 'mezar' yolculuğu: Rüya gerçek olur mu?

Nazmiye Karaman, “6 yıl önce bir rüya gördüm. Jandarma gördüm, bir asker yani. Hep bu tarafı gösteriyordu, kazılan yeri gösteriyordu. Burada bir şey olduğunu tahmin ettim. Tam ne olduğunu bilemediğim için burada bana odalar gözüktü, lahit mezar olduğunu tahmin ediyorum. 'Acaba var mı' diye toprağı Almanya’da incelettim. Toprakta elmas, değerli mücevher dediler. Olduğuna emin olduğum için devlete vermeyi düşündüm. 4 ay önce işlemleri başlattım. Kazmaya başladık. 14 gün süreyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kazı için izin aldık. Bir şey olduğuna inanıyorum, burası boş değil, yani uğraşacağım biraz” dedi.