Almanya'dan Zonguldak'a 'mezar' yolculuğu: Rüya gerçek olur mu?

Almanya'da yaşayan 45 yaşındaki Nazmiye Karaman memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki arazisinde lahit mezar olduğuna dair rüya görünce, gerekli izinleri alıp, alanda kurban keserek kazı çalışması başlattı. Yaklaşık 120 bin lira masraf yapan kadının eşi her ne kadar bu olaya sıcak bakmasa da Karaman, '' Gördüğüm rüya acaba gerçek olur mu'' diyerek bütün riskleri göze aldığını söylüyor.

Almanya'dan Zonguldak'a 'mezar' yolculuğu: Rüya gerçek olur mu? - 1

Gördüğü rüyayla Almanya'dan Zonguldak'a geldi, mezar için kazıya başladı

Almanya'dan Zonguldak'a 'mezar' yolculuğu: Rüya gerçek olur mu? - 2

Almanya’da temizlik görevlisi olarak çalışan evli ve 1 çocuk annesi Nazmiye Karaman, 6 yıl önce rüyasında Çaycuma ilçesine bağlı Çomranlı köyünde babasından tapusunu devraldığı ormanda bulunan tarlasında hazine olduğunu gördüğünü söyledi.

Almanya'dan Zonguldak'a 'mezar' yolculuğu: Rüya gerçek olur mu? - 3

PARA BİRİKTİRİP RUHSATA BAŞVURDU

Önce toprağı analiz ettiren Karaman, para biriktirdikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 4 ay önce kazı ruhsatı için başvurdu.

Almanya'dan Zonguldak'a 'mezar' yolculuğu: Rüya gerçek olur mu? - 4

İşlemler için yaklaşık 120 bin lira harcadığını ifade eden Karaman, kazının yapılacağı alanda koyun kurban ederek çalışmaları başlattı.

Almanya'dan Zonguldak'a 'mezar' yolculuğu: Rüya gerçek olur mu? - 5

Çevre ve şehircilik uzmanı, 1 arkeolog ve jandarma ekiplerinin gözetiminde Karaman’ın rüyasında gördüğü defineyi arama çalışmaları devam ediyor.

Almanya'dan Zonguldak'a 'mezar' yolculuğu: Rüya gerçek olur mu? - 6

Nazmiye Karaman, “6 yıl önce bir rüya gördüm. Jandarma gördüm, bir asker yani. Hep bu tarafı gösteriyordu, kazılan yeri gösteriyordu. Burada bir şey olduğunu tahmin ettim. Tam ne olduğunu bilemediğim için burada bana odalar gözüktü, lahit mezar olduğunu tahmin ediyorum. 'Acaba var mı' diye toprağı Almanya’da incelettim. Toprakta elmas, değerli mücevher dediler. Olduğuna emin olduğum için devlete vermeyi düşündüm. 4 ay önce işlemleri başlattım. Kazmaya başladık. 14 gün süreyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kazı için izin aldık. Bir şey olduğuna inanıyorum, burası boş değil, yani uğraşacağım biraz” dedi.

Almanya'dan Zonguldak'a 'mezar' yolculuğu: Rüya gerçek olur mu? - 7

120 BİN LİRA HARCADI

Kazı ruhsatı almak ve çalışmaları başlatmak için 120 bin liraya yakın masraf ettiğini belirten Karaman, “Ruhsat için 75 bin lira, 30 bin de masraf sundular. Diğer masraflar bana ait dozer, yeme içme yol parasına ayrı masraf yaptım. Bilmiyorum ne çıkarsa şansıma. Burası babamdan bana geçti. Tapusu üzerime olduğu için resmiyete döktüm işi. Burada mezar, 2 veya 4 lahit mezar bulmayı umuyorum.” diye konuştu.

Almanya'dan Zonguldak'a 'mezar' yolculuğu: Rüya gerçek olur mu? - 8

‘ACABA GERÇEK OLUR MU?’

Babası ve arkadaşlarının onay verdiğini ifade eden Nazmiye Karaman, şöyle konuştu:

“Eşim bu işe sıcak bakmıyor. 6 yıl beklememin sebebi maddi durumum yoktu, masraf çok olacağı için. Çıkmazsa paranın yanma durumu var, ya çıkmazsa tabii. Şimdi bütün riskleri aldım. Çıkmazsa devam edeceğim. Çıkacağına umudum var. Çıkan meblağın yüzde 50’sini devlete vereceğim. Diyorlar ‘niye masraf yapıyorsun?’ Kafamda soru işareti kalmaması için, gördüğüm rüya acaba gerçek olur mu diye bunu yapıyorum. Hedefim bunu ortaya çıkarmak.”

Almanya'dan Zonguldak'a 'mezar' yolculuğu: Rüya gerçek olur mu? - 9

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