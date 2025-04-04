Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yılı: Alparslan Türkeş ne zaman vefat etti, mezarı nerede?

Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yılında anılıyor.



Alparslan Türkeş, 25 Kasım 1917 tarihinde Lefkoşa'da doğdu.



İlkokul ve rüştiye yıllarında Türklük ve Türkçülük ile ilgili hocalarından feyiz alan hocalarından Osman Zeki Bey, Ali Arslan'ın adını "Senin adın Alparslan olsun ve Sultan Alparslan'a denk bir yiğit Türk ol" diyerek değiştirir.



Ailesi, 1933 yılında Viyana isimli vapur ile İstanbul'a taşınan Alparslan Türkeş, Kuleli Askeri Lisesi'ne kayıt olur. Türkeş, Kuleli Askeri Lisesi'ni 1936'da derece ile asteğmen olarak bitirdi, Ankara ve Harp Akademisi yıllarının ardından 1938'de teğmen olarak Harbiye'den mezun oldu.



3 Mayıs 1944 yılındaki Türkçülük Günü'nde boy gösteren Türkeş, hemen arkasından gelen Türkçülük-Turancılık Davası'nda mahkeme tarafından 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kendisine verilen ceza da daha sonra Askeri Yargıtay tarafından bozuldu ve 2. numaralı mahkemede beraat etti.





