Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yılı: Alparslan Türkeş ne zaman vefat etti, mezarı nerede?

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş, 28 yıl önce 4 Nisan 1997'de vefat etti. Ülkücü hareketin başbuğu olan Alparslan Türkeş mezarı başında anılacak. Peki, Alparslan Türkeş ne zaman vefat etti, mezarı nerede?

Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yılı: Alparslan Türkeş ne zaman vefat etti, mezarı nerede? - 1

Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yılında anılıyor.

Alparslan Türkeş, 25 Kasım 1917 tarihinde Lefkoşa'da doğdu.

İlkokul ve rüştiye yıllarında Türklük ve Türkçülük ile ilgili hocalarından feyiz alan hocalarından Osman Zeki Bey, Ali Arslan'ın adını "Senin adın Alparslan olsun ve Sultan Alparslan'a denk bir yiğit Türk ol" diyerek değiştirir.

Ailesi, 1933 yılında Viyana isimli vapur ile İstanbul'a taşınan Alparslan Türkeş, Kuleli Askeri Lisesi'ne kayıt olur. Türkeş, Kuleli Askeri Lisesi'ni 1936'da derece ile asteğmen olarak bitirdi, Ankara ve Harp Akademisi yıllarının ardından 1938'de teğmen olarak Harbiye'den mezun oldu.

3 Mayıs 1944 yılındaki Türkçülük Günü'nde boy gösteren Türkeş, hemen arkasından gelen Türkçülük-Turancılık Davası'nda mahkeme tarafından 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kendisine verilen ceza da daha sonra Askeri Yargıtay tarafından bozuldu ve 2. numaralı mahkemede beraat etti.


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Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yılı: Alparslan Türkeş ne zaman vefat etti, mezarı nerede? - 2

Alparslan Türkeş, 1947 yılında 15 Türk subayı ile ABD Kara Harp Akademisi ve Piyade Okulunda iki yıllık eğitim gördü. Yurda dönen Alparslan Türkeş, Gelibolu ve Çankırı’daki görevlerinden sonra 1951 yılında kurmaylık sınavını kazandı ve 1955 yılında Harp Akademisinden kurmay binbaşı olarak mezun oldu.

Türkeş, 1955 yılında dış görev için açılan sınavı kazanarak ABD Pentagon'da NATO Türk Temsil Heyeti üyeliğine atandı, bu arada ekonomi eğitimi gördü ve 1957 yılında yeniden Türkiye'ye döndü. Türkeş, 1959 yılında Almanya'ya, Atom ve Nükleer Okulu'na gönderildi, bu okulu başarıyla bitirdi. Türkeş, kurmay albay oldu.

Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yılı: Alparslan Türkeş ne zaman vefat etti, mezarı nerede? - 3

CKM'DEN MHP'YE

Alparslan Türkeş, 31 Mart 1965'de Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katıldı. Yaklaşık 4 ay sonra 1 Ağustos 1965'de partisinin büyük kurultayında Genel Başkanlığa, aynı yıl yapılan genel seçimlerde de Ankara milletvekilliğine seçildi.

1969 yılında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin adı Milliyetçi Hareket Partisi, amblemi de üç hilal olarak değiştirildi. Türkeş, o yıl yapılan genel seçimlerde Adana milletvekili olarak parlamentoda yer aldı.

Türkeş, ilki, 31 Mart 1975 -13 Haziran 1977 ve 1 Ağustos - 31 Aralık 1977 tarihleri arasında Süleyman Demirel başkanlığında kurulan koalisyon hükümetlerinde MHP Genel Başkanı olarak, Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı yaptı.

Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yılı: Alparslan Türkeş ne zaman vefat etti, mezarı nerede? - 4

ÜLKÜCÜLERİ YASA BOĞAN KALP KRİZİ

Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997 tarihinde Ankara Hilton Oteli’nde katıldığı bir nişan merasimi dönüşü özel aracında saat 22.30 sıralarında fenalaştı. Hastaneye ulaştırıldığında kalbi tamamen durmuş olan Türkeş, yapılan kalp masajı ve şok tedavisine yanıt vermedi.

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