Alper Gezeravcı kimdir, nereli, uzayda kaç gün kalacak? İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı hakkında bilinenler
Alper Gezeravcı, yapacağı uzay yolculuğunun Türk insanının hayallerini gökyüzünden, uzayın derinliklerine taşıyacağını söyledi. Peki, Alper Gezeravcı kimdir, nereli, uzayda kaç gün kalacak? İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı hakkında bilinenleri derledik.
İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Ax-3 misyonunda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak. 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirecek olan Gezeravcı'nın hayatı ve kariyeriyi merak ediliyor.