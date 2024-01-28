Alper Gezeravcı uzaydan Samsun'a bağlandı: Öğrencilerin sorularını yanıtladı
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Samsun Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleriyle canlı bağlantı yoluyla görüştü. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı bir hafta sonra gerçekleşecek dönüş yolculuğuna ilişkin de bilgiler verdi.
Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonundaki mesaisinde 3. canlı bağlantısını üniversite öğrencileri ile yaptı. Gezeravcı Samsun Üniversitesi öğrencilerinin sorularını yanıtladı.