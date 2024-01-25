Alper Gezeravcı yaşadıklarını anlattı: Yerçekimsizlik muazzam bir his
Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay istasyonundan canlı bağlantı gerçekleştirdi. Axiom Uzay şirketinin yayınına katılan Gezeravcı, uzayda gördüğü ilk manzarayı, uzayda çalışmanın zorluklarını ve yaşadıklarını anlattı.
Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası uzay istasyonundan soruları yanıtladı. Gezeravcı, "Muazzam, burada uçmak için kanada ihtiyacımız yok. Hiçbir sınırlama olmadan, alanın tümünü kullanabilmek inanılmaz. Normalde ayaklarınızın altındaki zemin dört bir yanınızda, muazzam. Dragon ile dünyadan ayrılıp istasyona ilk ulaştığımız an dahil her biri muhteşemdi." değelendirmesinde bulundu.