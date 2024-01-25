Alper Gezeravcı yaşadıklarını anlattı: Yerçekimsizlik muazzam bir his

Yerçekimsizliğe alışmak için çaba gösterdiklerini söyleyen Gezeravcı, ilk andan itibaren uzay mesaisinin başladığını vurguladı. Gezeravcı, "Zaten çok iyi hazırlanmıştık. Deney ve görevlerimiz için titizlikle planlanmış programlarımıza göre çalışmaya ilk andan başladık. Uzay istasyonundaki mürettebat kadar rahat hareket edebilmek için zaman ve çaba gerektiğini söylebilirim. Bu beceriyi kazanmak için çok fazla çalışıyoruz. Ama sağa sola çarpsak da yerçekimsizlik hissi muhteşem." açıklamasında bulundu.