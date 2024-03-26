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Alpu Belediyesi hangi partide? Alpu Belediye başkanı kimdir? Alpu Belediye başkan adayları

Alpu Belediyesi hangi partide? Alpu Belediye Başkanı kimdir? Alpu Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Eskişehir Alpu Belediyesini hangi parti kazandı ve Eskişehir Alpu Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Eskişehir Alpu yerel seçim sonuçları..

Alpu Belediyesi hangi partide? Alpu Belediye başkanı kimdir? Alpu Belediye başkan adayları - 1

ALPU BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Eskişehir Alpu Belediyesini 4.667 alınan oy ve %58.42 oy oranı ile CHP adayı Gürbüz Güller kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %58.42
  • AK Parti %40.07
  • DP %0.74
  • Saadet Partisi %0.36
  • DSP %0.15
  • Vatan Partisi %0.14
  • Diğer %0.13

TÜRKİYE HABERLERİ

Alpu Belediyesi hangi partide? Alpu Belediye başkanı kimdir? Alpu Belediye başkan adayları - 2

ALPU BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Alpu Belediyesi Başkanı Gürbüz Güller Kimdir?

05.05.1960 tarihinde Eskişehir’de doğdu. İlk,orta ve lise öğrenimini Alpu’da tamamladı.30 yılı aşkın süre T.C. Ziraat Bankasının birçok şubesinde görev yaptı.30 Mart 2014 seçimlerinden sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Alpu ve Beylikova ilçeleri koordinatörlük görevi yaptı.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Alpu İlçesi Belediye Başkanlığına seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Alpu Belediyesi hangi partide? Alpu Belediye başkanı kimdir? Alpu Belediye başkan adayları - 3

ALPU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • GÜRBÜZ GÜLLER
  • TALAT ÇAL
  • MUSTAFA GÖKÇE
  • RAFET DEMİRTAŞ
  • AHMET AYTÜRE
  • HİKMET ÖZKAN
  • İLKER YİĞİT ÇETİN
  • HASAN ÖKTEN
  • KADİR GÜLSARİ
  • MEHMET DİNER
  • ALPARSLAN KOKULU
  • GÖKHAN MEMİŞ
  • ALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN
Alpu Belediyesi hangi partide? Alpu Belediye başkanı kimdir? Alpu Belediye başkan adayları - 4

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