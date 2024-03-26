Alpu Belediyesi hangi partide? Alpu Belediye başkanı kimdir? Alpu Belediye başkan adayları

ALPU BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Alpu Belediyesi Başkanı Gürbüz Güller Kimdir?





05.05.1960 tarihinde Eskişehir’de doğdu. İlk,orta ve lise öğrenimini Alpu’da tamamladı.30 yılı aşkın süre T.C. Ziraat Bankasının birçok şubesinde görev yaptı.30 Mart 2014 seçimlerinden sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Alpu ve Beylikova ilçeleri koordinatörlük görevi yaptı.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Alpu İlçesi Belediye Başkanlığına seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.