Alpu Belediyesi hangi partide? Alpu Belediye başkanı kimdir? Alpu Belediye başkan adayları
Alpu Belediyesi hangi partide? Alpu Belediye Başkanı kimdir? Alpu Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Eskişehir Alpu Belediyesini hangi parti kazandı ve Eskişehir Alpu Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Eskişehir Alpu yerel seçim sonuçları..
ALPU BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Eskişehir Alpu Belediyesini 4.667 alınan oy ve %58.42 oy oranı ile CHP adayı Gürbüz Güller kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP %58.42
- AK Parti %40.07
- DP %0.74
- Saadet Partisi %0.36
- DSP %0.15
- Vatan Partisi %0.14
- Diğer %0.13