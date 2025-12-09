Altay bebeğin ölüm nedeni kesinleşti

Bebeğin, yapılan muayene ve tetkikleri sonrası zehirlenme ön tanısıyla hastaneye yatırıldığı aktarılarak, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Tedaviye rağmen klinik durumu kötüleşerek 14 Kasım 2024'te hastanede öldüğünün kayıtlı olduğu, otopsisinde ölüme neden olabilecek travmatik değişiklik tespit edilmediği, iç organlarda tespit edilen makroskopik bulgular ile iç organların histopatolojik incelemesinden elde edilen bulgular, olay yeri inceleme bulguları ve ölümün meydana geliş şekli dikkate alındığında, bebeğin ölümünün kalmakta olduğu binada böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur.﻿"