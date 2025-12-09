Altay bebeğin ölüm nedeni kesinleşti. 2 şüpheli tutuklandı

Bu iki raporun soruşturma dosyasına girmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca daha önce tutuklanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ve ona yardım eden E.G. (44) hakkında yeniden gözaltı talimatı verildi.

B.Ö. ve E.G. savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliğince, "yangın, su baskını, tahrip, batırma ya da bombalama, nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçundan tutuklandı.