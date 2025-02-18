Altay Kar Fırtınası etkisini hissettirecek: Altay Kar Fırtınası ne zaman başlayacak? Altay Kar Fırtınası nedir, anlamı nereden geliyor?
Yurdun büyük bir bölümünde hava sıcaklıklarında yaşanan düşüşün ardından kar yağışı bazı illerde etkisiki hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul gibi iller için uyarılarda bulunurken “Altay Kar Fırtınası” etkili olacak. Altay Kar Fırtınası, Sibirya üzerinden geldiğinden ve güçlü etkisine vurgu yapmak için bu isimle anılıyor. Kar yağışı, Salı gününden itibaren bazı illerde görülmeye başlandı. Peki Altay Kar Fırtınası ne zaman başlayacak, ne anlama geliyor? İşte, Altay Kar Fırtınası’na ilişkin bilgiler…
Hafta ortasından itibaren Türkiye’nin Artik kökenli Sibirya destekli Altay kar fırtınası etkisi altına girmesi bekleniyor. Özellikle Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava değerlendirmelerine göre 8 il için sarı kodlu alarm verildi. İstanbul başta olmak üzere Bursa, Edirne Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova gibi iller için sarı kodlu uyarı yapıldı. Özellikle sosyal medyada Altay kar fırtınası kısa sürede gündem oldu. Peki Altay kar fırtınası ne zaman başlayacak? İşte, konuya ilişkin son bilgiler…