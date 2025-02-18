Altay Kar Fırtınası etkisini hissettirecek: Altay Kar Fırtınası ne zaman başlayacak? Altay Kar Fırtınası nedir, anlamı nereden geliyor?

Yurdun büyük bir bölümünde hava sıcaklıklarında yaşanan düşüşün ardından kar yağışı bazı illerde etkisiki hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul gibi iller için uyarılarda bulunurken “Altay Kar Fırtınası” etkili olacak. Altay Kar Fırtınası, Sibirya üzerinden geldiğinden ve güçlü etkisine vurgu yapmak için bu isimle anılıyor. Kar yağışı, Salı gününden itibaren bazı illerde görülmeye başlandı. Peki Altay Kar Fırtınası ne zaman başlayacak, ne anlama geliyor? İşte, Altay Kar Fırtınası’na ilişkin bilgiler…

Altay Kar Fırtınası etkisini hissettirecek: Altay Kar Fırtınası ne zaman başlayacak? Altay Kar Fırtınası nedir, anlamı nereden geliyor? - 1

Hafta ortasından itibaren Türkiye’nin Artik kökenli Sibirya destekli Altay kar fırtınası etkisi altına girmesi bekleniyor. Özellikle Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava değerlendirmelerine göre 8 il için sarı kodlu alarm verildi. İstanbul başta olmak üzere Bursa, Edirne Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova gibi iller için sarı kodlu uyarı yapıldı. Özellikle sosyal medyada Altay kar fırtınası kısa sürede gündem oldu. Peki Altay kar fırtınası ne zaman başlayacak? İşte, konuya ilişkin son bilgiler…

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Altay Kar Fırtınası etkisini hissettirecek: Altay Kar Fırtınası ne zaman başlayacak? Altay Kar Fırtınası nedir, anlamı nereden geliyor? - 2

ALTAY KAR FIRTINASI NEDİR?

Türkiye’de etkili olması beklenen “Altay Kar Fırtınası”nın kökeni Sibirya olduğundan ve kuvvetli bir soğuk hava dalgası olmasından Türk kültürüne atıfta bulunulmuş ve bu isimle tanımlanmıştır.

Altay Kar Fırtınası etkisini hissettirecek: Altay Kar Fırtınası ne zaman başlayacak? Altay Kar Fırtınası nedir, anlamı nereden geliyor? - 3

Soğuk hava dalgaları arasında kuvvetli bir sistem olarak geçtiğinden adı Altay Dağları’ndan gelmektedir. Altay Dağları, Sibirya'nın güneyinde, Rusya, Kazakistan, Çin ve Moğolistan'ın kesişim noktasında yer alan büyük ve sert iklim koşullarına sahip bir dağ silsilesidir. 

Altay Kar Fırtınası etkisini hissettirecek: Altay Kar Fırtınası ne zaman başlayacak? Altay Kar Fırtınası nedir, anlamı nereden geliyor? - 4

ALTAY KAR FIRTINASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yurt genelinde soğuk hava dalgasının 19 Şubat Çarşamba gününden itibaren etkisini hissettirmesi bekleniyor. Sibirya üzerinden gelecek güçlü soğuk hava dalgasının birçok ilde hava sıcaklıklarını düşürmesi ve kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

Altay Kar Fırtınası etkisini hissettirecek: Altay Kar Fırtınası ne zaman başlayacak? Altay Kar Fırtınası nedir, anlamı nereden geliyor? - 5

7 İL İÇİN SARI KODLU UYARI GELDİ 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın ve Düzce gibi iller için sarı kodlu uyarı yaptı.

Sarı kodlu uyarı, potansiyel tehlike anlamını taşırken tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, yaşanabilecek hava olaylarına karşı vatandaşlar dikkatli olmalıdır.

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