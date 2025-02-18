Altay Kar Fırtınası etkisini hissettirecek: Altay Kar Fırtınası ne zaman başlayacak? Altay Kar Fırtınası nedir, anlamı nereden geliyor?

Hafta ortasından itibaren Türkiye’nin Artik kökenli Sibirya destekli Altay kar fırtınası etkisi altına girmesi bekleniyor. Özellikle Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava değerlendirmelerine göre 8 il için sarı kodlu alarm verildi. İstanbul başta olmak üzere Bursa, Edirne Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova gibi iller için sarı kodlu uyarı yapıldı. Özellikle sosyal medyada Altay kar fırtınası kısa sürede gündem oldu. Peki Altay kar fırtınası ne zaman başlayacak? İşte, konuya ilişkin son bilgiler…