Altay Kar Fırtınası ne zaman başlayacak, hangi illerde etkili olacak? (Altay Kar Fırtınası nedir)

Türkiye genelinde, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi hissedilmeye başlandı. Sibirya üzerinden yurda giriş yapan Altay Kar Fırtınası, İstanbul’un kapısında. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Vali Gül, 10-21 Şubat’ta kentte olumsuz hava koşullarının beklendiğini ifade etti. Zorunlu olmadıkça, trafiğe çıkılmaması konusunda değinen Gül, don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. İstanbul’da da etkisini hissettirmesi beklenen Altay Kar Fırtınası, Sibirya üzerinden geldiğinden bu isimle ifade ediliyor. Peki Altay Kar Fırtınası nedir, ne zaman başlayacak?

Altay Kar Fırtınası ne zaman başlayacak, hangi illerde etkili olacak? (Altay Kar Fırtınası nedir) - 1

Altay Kar Fırtınası’nın İstanbul’da etkili olması beklenirken uzmanlar, son dönemlerde görülmediği kadar kar yağışı yaşanacağına dikkat çekti. Altay Kar Fırtınası, Sibirya üzerinden Türkiye’ye giriş yaparak, hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin altına düşürecek. Özellikle soğuk ve yağışlı havanın bir hafta boyunca etkisini hissettirmesi beklenirken kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Türkiye’yi etkisi altına alması beklenen Altay Kar Fırtınası kısa sürede gündem oldu. Peki Altay Kar Fırtınası hangi illerde etkili olacak? İşte, konuya ilişkin son gelişmeler…

TÜRKİYE HABERLERİ

Altay Kar Fırtınası ne zaman başlayacak, hangi illerde etkili olacak? (Altay Kar Fırtınası nedir) - 2

ALTAY KAR FIRTINASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sibirya üzerinden ilk olarak Karadeniz’de etkili olmaya başlayan Altay Kar Fırtınası, kısa sürede etkisini tüm illerde hissettirecek. İstanbul’da Çarşamba günü karla karışık yağmur beklenirken meteoroloji uzmanları, megakentin son dönemlerde görmediği kadar kar yağışı çekmesini bekliyor. Altay Kar Fırtınası olarak da ifade edilen soğuk ve yağışlı havanın ülke genelinde 1 hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Altay Kar Fırtınası ne zaman başlayacak, hangi illerde etkili olacak? (Altay Kar Fırtınası nedir) - 3

ALTAY KAR FIRTINASI NE ANLAMA GELİYOR?

Türkiye’de hafta ortasından itibaren etkisini hissettiren Altay Kar Fırtınası, Sibirya bölgesinden geldiğinden ve kuvvetli bir soğuk hava dalgası olduğundan bu isimle biliniyor. Soğuk hava dalgaları arasında kuvvetli bir sistem olarak geçtiğinden anlamı Altay Dağları’ndan geliyor. 

Altay Kar Fırtınası ne zaman başlayacak, hangi illerde etkili olacak? (Altay Kar Fırtınası nedir) - 4

İSTANBUL İÇİN TURUNCU KODLU KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) 19 Şubat’ta başlaması beklenen kar yağışı için uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıda kar yağışının 21-22 Şubat’ta kuvvetleneceği aktarılırken hava sıcaklığı 25 Şubat’a kadar mevsim normallerinin 4-8 derece altında seyredeceği ifade edildi. 

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