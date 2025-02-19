Altay Kar Fırtınası ne zaman başlayacak, hangi illerde etkili olacak? (Altay Kar Fırtınası nedir)

Altay Kar Fırtınası’nın İstanbul’da etkili olması beklenirken uzmanlar, son dönemlerde görülmediği kadar kar yağışı yaşanacağına dikkat çekti. Altay Kar Fırtınası, Sibirya üzerinden Türkiye’ye giriş yaparak, hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin altına düşürecek. Özellikle soğuk ve yağışlı havanın bir hafta boyunca etkisini hissettirmesi beklenirken kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Türkiye’yi etkisi altına alması beklenen Altay Kar Fırtınası kısa sürede gündem oldu. Peki Altay Kar Fırtınası hangi illerde etkili olacak? İşte, konuya ilişkin son gelişmeler…