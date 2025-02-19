Altay Kar Fırtınası ne zaman başlayacak, hangi illerde etkili olacak? (Altay Kar Fırtınası nedir)
Türkiye genelinde, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi hissedilmeye başlandı. Sibirya üzerinden yurda giriş yapan Altay Kar Fırtınası, İstanbul’un kapısında. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Vali Gül, 10-21 Şubat’ta kentte olumsuz hava koşullarının beklendiğini ifade etti. Zorunlu olmadıkça, trafiğe çıkılmaması konusunda değinen Gül, don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. İstanbul’da da etkisini hissettirmesi beklenen Altay Kar Fırtınası, Sibirya üzerinden geldiğinden bu isimle ifade ediliyor. Peki Altay Kar Fırtınası nedir, ne zaman başlayacak?
Altay Kar Fırtınası’nın İstanbul’da etkili olması beklenirken uzmanlar, son dönemlerde görülmediği kadar kar yağışı yaşanacağına dikkat çekti. Altay Kar Fırtınası, Sibirya üzerinden Türkiye’ye giriş yaparak, hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin altına düşürecek. Özellikle soğuk ve yağışlı havanın bir hafta boyunca etkisini hissettirmesi beklenirken kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Türkiye’yi etkisi altına alması beklenen Altay Kar Fırtınası kısa sürede gündem oldu. Peki Altay Kar Fırtınası hangi illerde etkili olacak? İşte, konuya ilişkin son gelişmeler…