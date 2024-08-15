Altay tankı yerli vagonlarla taşınacak

"2025'TE TESLİM ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Uraloğlu, prototip imalat süreci devam eden vagonun fren montajının da tamamlanmasından sonra dinamik testlerinin ilgili standartlar kapsamında gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlanacağını bildirerek şöyle devam etti:

"Son testlerin tamamlanmasının ardından 2025 yılında teslim etmeyi hedefliyoruz. Statik, dinamik testlerin ve sonrasında TSI sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan stratejik ve kritik öneme sahip bir vagon projesini tamamen yerli ve milli imkanlarımızla tamamlamış olacağız. Bu sayede ülkemiz kaynakları etkili şekilde kullanılarak korunmuş olacak ve söz konusu vagonun yurt dışından ithal edilmesi engellenmiş olacağız."

Bakan Uraloğlu ayrıca projenin uluslararası karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerine uygun olarak tamamlanmasıyla söz konusu vagonların yurt dışına ihraç edilebilmesinin mümkün olacağını vurgulayarak, bu sayede önemli bir ihraç kalemi sağlanmış olacağını söyledi.