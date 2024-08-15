Altay tankı yerli vagonlarla taşınacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüteceği operasyonların sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla askeri araçların, öncelikle de Altay tankının taşınmasına yönelik bir vagon tasarladıklarını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TSK'nın ihtiyaçlarını gidermek amacıyla tasarlanan ve stratejik bir proje olan UAIS tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu Projesi'nde gelinen son noktaya dair açıklamalarda bulundu.