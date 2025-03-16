Altı kişinin öldüğü kazada yaralı kurtuldu: "Kazayı hatırlamıyorum, gözlerimi hastanede açtım"

"KAZAYI GÖRDÜĞÜMÜZDE HERKES DAĞILDI"

Kazayla birlikte çok üzüldüklerini ifade eden İsmail Aşkar'ın babası Mustafa Aşkar, "Bizi bırakın kaza Türkiye'yi üzüldü. Kazada 6 canımız vefat etti. Ölenlerden 3 kişi akrabamdı. Benim oğlum da oradaydı. Allah ölenlere rahmet eylesin ve yaralılara şifa versin. Kazayı görünce içim parçalandı. İşten geliyorlardı. Ramazan ilk gününde iftara geliyorlardı. Kaza oldu diye haber geldi. Biz ilk başta ufak kaza sanmıştık. Kazayı gördüğümüzde herkes dağılmıştı. O an çok üzüldük" ifadelerini kullandı.