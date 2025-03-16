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Altı kişinin öldüğü kazada yaralı kurtuldu: "Kazayı hatırlamıyorum, gözlerimi hastanede açtım"

Hatay'da 6 kişinin öldüğü kazadan yaralı olarak kurtulan 17 yaşındaki İsmail Aşkar, feci kazada yaşadıklarını anlattı. Kazayı hatırladıkça kötü olduğunu ifade eden Aşkar, "Kaza anını hatırlamıyorum ve gözlerimi açtığımda hastanedeydim." dedi.

Altı kişinin öldüğü kazada yaralı kurtuldu: "Kazayı hatırlamıyorum, gözlerimi hastanede açtım" - 1

Hatay'da bir servis minibüsü yol kenarındaki levhaya ardından park halindeki TIR'a çarpmıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralanmıştı.

Kaza yapan araçta bulunanların aynı fabrikada çalıştığı ve iş çıkışı Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'ne gittikleri öğrenilmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Altı kişinin öldüğü kazada yaralı kurtuldu: "Kazayı hatırlamıyorum, gözlerimi hastanede açtım" - 2

Kazada yaralanan minibüs şoförüyle birlikte 4 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Minibüs şoförü Yusuf Y. Tedavisinin ardından mahkemece tutuklandı.

Başından ve belinden yaralı olarak kurtulan 17 yaşındaki İsmail Aşkar, feci kazda yaşadıklarını anlattı.

Altı kişinin öldüğü kazada yaralı kurtuldu: "Kazayı hatırlamıyorum, gözlerimi hastanede açtım" - 3

"GÖZLERİMİ AÇTIĞIMDA HASTANEDEYDİM"

6 kişinin öldüğü kazada yaralı olarak kurtulan İsmail Aşkar, "Minibüste 16 kişiydik. Minibüste en arkadan bir öndeki koltuktaydım. İşten eve doğru geliyorduk ve birden kaza oldu. İşten köye doğru iftara geliyorduk, kaza gününde oruçluydum. Belimde, kafamda ağrılarım ve dikişler var. Kazayı hatırlamak istemiyorum, kötü oluyorum. Kaza anını hatırlamıyorum, birden gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Arkadaşlarım için Allah rahmet eylesin ve mekanları cennet olsun" dedi.

Altı kişinin öldüğü kazada yaralı kurtuldu: "Kazayı hatırlamıyorum, gözlerimi hastanede açtım" - 4

"KAZAYI GÖRDÜĞÜMÜZDE HERKES DAĞILDI"

Kazayla birlikte çok üzüldüklerini ifade eden İsmail Aşkar'ın babası Mustafa Aşkar, "Bizi bırakın kaza Türkiye'yi üzüldü. Kazada 6 canımız vefat etti. Ölenlerden 3 kişi akrabamdı. Benim oğlum da oradaydı. Allah ölenlere rahmet eylesin ve yaralılara şifa versin. Kazayı görünce içim parçalandı. İşten geliyorlardı. Ramazan ilk gününde iftara geliyorlardı. Kaza oldu diye haber geldi. Biz ilk başta ufak kaza sanmıştık. Kazayı gördüğümüzde herkes dağılmıştı. O an çok üzüldük" ifadelerini kullandı.

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