Altı kişinin öldüğü kazada yaralı kurtuldu: "Kazayı hatırlamıyorum, gözlerimi hastanede açtım"
Hatay'da 6 kişinin öldüğü kazadan yaralı olarak kurtulan 17 yaşındaki İsmail Aşkar, feci kazada yaşadıklarını anlattı. Kazayı hatırladıkça kötü olduğunu ifade eden Aşkar, "Kaza anını hatırlamıyorum ve gözlerimi açtığımda hastanedeydim." dedi.
Hatay'da bir servis minibüsü yol kenarındaki levhaya ardından park halindeki TIR'a çarpmıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralanmıştı.
Kaza yapan araçta bulunanların aynı fabrikada çalıştığı ve iş çıkışı Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'ne gittikleri öğrenilmişti.