Beş noktada orman yangınları sürüyor: Eskişehir, Sakarya ve Bilecik'te son durum
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ekipler ve yangınların tehdit ettiği bölgelerde yaşayan vatandaşlar, alevleri kontrol altına alabilmek için büyük çaba sarf ediyor. Yurt genelinde altı noktada orman yangını devam ediyor. İşte yangınlardaki son durum...
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Şu anda yurt genelinde devam eden altı noktada orman yangını var.
Perşembe sabahı itibarıyla orman yangınlarında son durum şöyle...