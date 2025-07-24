Beş noktada orman yangınları sürüyor: Eskişehir, Sakarya ve Bilecik'te son durum

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ekipler ve yangınların tehdit ettiği bölgelerde yaşayan vatandaşlar, alevleri kontrol altına alabilmek için büyük çaba sarf ediyor. Yurt genelinde altı noktada orman yangını devam ediyor. İşte yangınlardaki son durum...

Beş noktada orman yangınları sürüyor: Eskişehir, Sakarya ve Bilecik'te son durum - 1

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Şu anda yurt genelinde devam eden altı noktada orman yangını var.

Perşembe sabahı itibarıyla orman yangınlarında son durum şöyle...

TÜRKİYE HABERLERİ

Beş noktada orman yangınları sürüyor: Eskişehir, Sakarya ve Bilecik'te son durum - 2

ESKİŞEHİR'DE ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Türkiye'yi yasa boğan haberin geldiği Eskişehir'de alevlerle mücadele sürüyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangını rüzgarın etkisiyle her geçen dakika büyüdü.

Alevler, Afyonkarahisar'a da sıçradı.

İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü boşaltıldı.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Beş noktada orman yangınları sürüyor: Eskişehir, Sakarya ve Bilecik'te son durum - 3

BİLECİK'TEKİ ORMAN YANGININDA SON DURUM

Pazar günü Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını da sürüyor.

Yangın büyük oranda kontrol altına alınmıştı.

Ancak alevler yeniden büyüdü.

Beş noktada orman yangınları sürüyor: Eskişehir, Sakarya ve Bilecik'te son durum - 4

YANGININ DUMANI BURSA'YA ULAŞTI

Bölgede yangın nedeniyle daha önce dört köy tahliye edilmişti. Dün iki köy daha boşaltıldı.

Bölge halkı, yangının olduğu alanlara tankerle su taşıdı.

Gökyüzünü kaplayan dumanlar, Bursa'dan da görüldü.

Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

Beş noktada orman yangınları sürüyor: Eskişehir, Sakarya ve Bilecik'te son durum - 5

SAKARYA'DA İKİNCİ YANGIN

Henüz mevcut yangın kontrol altına alınmamışken, Sakarya Geyve'den bir yangın haberi daha geldi.

Karaçam ile Nuruosmaniye mahalleleri arasındaki ormanda çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Arazinin dik ve eğimli olması, karadan müdahaleyi güçleştirdi.

Beş noktada orman yangınları sürüyor: Eskişehir, Sakarya ve Bilecik'te son durum - 6

KİLİT YOLDA ULAŞIMA YANGIN ENGELİ

Nuruosmaniye Mahallesi tahliye edildi.

Alevlerin arasında kalan yangın söndürme ekibi, son anda kurtuldu.

Yangın nedeniyle, Pamukova-Osmaneli arasında D-650 Karayolu ulaşıma kapatıldı.

Bölgede alevlerin kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Beş noktada orman yangınları sürüyor: Eskişehir, Sakarya ve Bilecik'te son durum - 7

SAFRANBOLU'DA 10 KÖY BOŞALTILDI

Bir yangın haberi de Karabük'ten geldi.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü yakınında çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü.

Safranbolu ve Ovacık'ta 10 köy boşaltıldı.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Beş noktada orman yangınları sürüyor: Eskişehir, Sakarya ve Bilecik'te son durum - 8

MANİSA'DA ORMAN YANGINI

Manisa'da da alevlerle mücadele var.

Yunusemre ilçesinde, yerleşim yerleri, organize sanayi bölgesi ve trafo merkezine yakın bir noktada yangın çıktı.

Yangına kısa sürede müdahale başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Beş noktada orman yangınları sürüyor: Eskişehir, Sakarya ve Bilecik'te son durum - 9

DİKİLİ'DE ALEVLER KONTROL ALTINDA

İzmir'in Dikili ilçesinde çöplükte başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan çöplük alanda dün öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın daha sonra çevredeki makilik alana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter ve arazöz ile Dikili Belediyesine ait itfaiye araçları sevk edildi.

Ekipler, akşam saatlerine kadar havadan ve karadan müdahale etti.

Kara ekipleri havanın kararmasıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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