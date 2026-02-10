Altı yaşındaki Ela'yı hayattan koparan değişiklik. "Bu bir kaza değil, cinayet"
İHA
Kocaeli'de ailesinden habersiz değiştiği iddia edilen servisi ararken, başka bir servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden altı yaşındaki Ela'nın acılı babası, "Kafalarına göre değişiklik yapmışlar, emanetime sahip çıkamadılar." diyerek duruma isyan etti.
Kaza, 4 Şubat'ta Beylikbağı Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki Bilgi İlkokulu önünde meydana geldi.
Okul çıkışı servise binmek için yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 1. sınıf öğrencisi Ela Tabakoğlu'na, İ.C. idaresindeki servis minibüsü çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde minik kızın hayatını kaybettiği belirledi.
Olayın ardından gözaltına alınan sürücü İ.C. tutuklandı. Ela'nın cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyündeki Merkez Ulu Camisinde kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Minik Ela'dan geriye, ailesinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği mutlu anlar kaldı.
Baba Fatih Tabakoğlu, olay günü servis şoförlerinin kendilerine haber vermeden araç değişikliğine gittiğini iddia etti.
Kızının her sabah annesi tarafından servise bindirildiğini anlatan baba Tabakoğlu, "Annesinin 'Her ihtimale karşı bekle' dediği yerde 5-6 dakika bekliyor. Sonra çocuk haliyle dışarı çıkıyor ve servisini aramaya başlıyor. Kimsenin, okul yönetiminin, bizlerin hiçbir şekilde servis değişikliğinden haberi yok. Benim yavrum servisin peşinden koşturuyor. Servisçi görmüyor. Bu bir kaza değil, bu bir cinayet. Benim çocuğum cinayete kurban gitti." dedi.
Serviste tek birinci sınıf öğrencisinin kendi kızı olduğunu vurgulayan Tabakoğlu, şöyle konuştu:
"Bu hostes hanım okulun kapısında bekleyip, öğrencimizi alması gerekiyordu. Bizler veliler servislere güvenip çocuğumuzu veriyoruz. Yememizden, içmemizden kesiyoruz, çok zengin insanlar değiliz. Benim emanetime sahip çıkmadılar. Tepeden tırnağa herkes suçlu. Ben artık buna 'ihmaller zinciri' de diyemiyorum. Benim çocuğum organize bir cinayete kurban gitti."
Hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirten Tabakoğlu, "Çok kinliyim, acımızı yaşayamadık. Mahkeme kapılarında uğraşıyoruz. Öyle veya böyle adalet yerini bulacak. Yavrumun hesabını soracağız." diye konuştu.
Anne Serpil Selin Tabakoğlu da güvenlik zafiyetine işaret ederek, "Önce servis değişikliği yapılıyor, hiç kimsenin haberi yok. 1. sınıfa giden 6 yaşındaki çocuk tek başına okul bahçesinden nasıl çıkabiliyor? Güvenlik yok. Hostes bu çocuğu nasıl bulamıyor?" şeklinde konuştu.