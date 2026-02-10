Altı yaşındaki Ela'yı hayattan koparan değişiklik. "Bu bir kaza değil, cinayet"

Serviste tek birinci sınıf öğrencisinin kendi kızı olduğunu vurgulayan Tabakoğlu, şöyle konuştu:

"Bu hostes hanım okulun kapısında bekleyip, öğrencimizi alması gerekiyordu. Bizler veliler servislere güvenip çocuğumuzu veriyoruz. Yememizden, içmemizden kesiyoruz, çok zengin insanlar değiliz. Benim emanetime sahip çıkmadılar. Tepeden tırnağa herkes suçlu. Ben artık buna 'ihmaller zinciri' de diyemiyorum. Benim çocuğum organize bir cinayete kurban gitti."

Hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirten Tabakoğlu, "Çok kinliyim, acımızı yaşayamadık. Mahkeme kapılarında uğraşıyoruz. Öyle veya böyle adalet yerini bulacak. Yavrumun hesabını soracağız." diye konuştu.