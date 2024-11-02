Altı yaşındaki Şirin'den acı haber | Katil zanlısının kan donduran ifadesi: "Eşarpla iki mezar arasında boğdum"

Cinayeti Feriköy Mezarlığı içerisinde işlediğini itiraf eden şüphelinin savcılığa verdiği ifade cinayeti nasıl bir soğukkanlılık içinde işlediği ortaya çıktı.



M.Ö. savcılık ifadesinde "Çocuk peşime takıldı, yanımda yürüdü. Mezarlığın orada çocuk 200 lira istedi. Vermeyince küfretti. Moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Çocuğu mezarlığa soktum. Mezarlık içinde kızın üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğdum. Üstünü de otlarla kapattım" dedi.