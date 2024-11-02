Altı yaşındaki Şirin'den acı haber | Katil zanlısının kan donduran ifadesi: "Eşarpla iki mezar arasında boğdum"
İstanbul Şişli'de iki gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni mezarlıkta bulundu. Gözaltına alınan kağıt toplayıcısı M.Ö. çocuğu mezarlıkta boğarak öldürdüğünü itiraf etti. M.Ö. ifadesinde, "Çocuk peşime takıldı, yanımda yürüdü. Mezarlığın orada çocuktan 200 lira istedim. Moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Çocuğu mezarlığa soktum. Mezarlık içinde kızın üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğdum. Üstünü de otlarla kapattım" dedi. M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'un Şişli ilçesi Feriköy'de 31 Ekim'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.