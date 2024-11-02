Altı yaşındaki Şirin'den acı haber | Katil zanlısının kan donduran ifadesi: "Eşarpla iki mezar arasında boğdum"

İstanbul Şişli'de iki gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni mezarlıkta bulundu. Gözaltına alınan kağıt toplayıcısı M.Ö. çocuğu mezarlıkta boğarak öldürdüğünü itiraf etti. M.Ö. ifadesinde, "Çocuk peşime takıldı, yanımda yürüdü. Mezarlığın orada çocuktan 200 lira istedim. Moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Çocuğu mezarlığa soktum. Mezarlık içinde kızın üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğdum. Üstünü de otlarla kapattım" dedi. M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Altı yaşındaki Şirin'den acı haber | Katil zanlısının kan donduran ifadesi: "Eşarpla iki mezar arasında boğdum" - 1

İstanbul'un Şişli ilçesi Feriköy'de 31 Ekim'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Altı yaşındaki Şirin'den acı haber | Katil zanlısının kan donduran ifadesi: "Eşarpla iki mezar arasında boğdum" - 2

Kızlarını arayan aile bir televizyon programına katılarak yardım talebinde de bulunmuştu.

Altı yaşındaki Şirin'den acı haber | Katil zanlısının kan donduran ifadesi: "Eşarpla iki mezar arasında boğdum" - 3

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen güvenlik güçleri, dün gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daralttı.

Altı yaşındaki Şirin'den acı haber | Katil zanlısının kan donduran ifadesi: "Eşarpla iki mezar arasında boğdum" - 4

Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen M.Ö. cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden 49 yaşındaki M.Ö.'nün yer göstermesi üzerine 6 yaşındaki kızın cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.

Altı yaşındaki Şirin'den acı haber | Katil zanlısının kan donduran ifadesi: "Eşarpla iki mezar arasında boğdum" - 5

Daha önceden de suç kaydının olduğu öğrenilen M.Ö.,'nün katlettiği Hanilçi'nin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun yapacağı incelemeyle ortaya çıkacak.

Altı yaşındaki Şirin'den acı haber | Katil zanlısının kan donduran ifadesi: "Eşarpla iki mezar arasında boğdum" - 6

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı ise polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Katil zanlısı M.Ö., çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Altı yaşındaki Şirin'den acı haber | Katil zanlısının kan donduran ifadesi: "Eşarpla iki mezar arasında boğdum" - 7

Cinayeti Feriköy Mezarlığı içerisinde işlediğini itiraf eden şüphelinin savcılığa verdiği ifade cinayeti nasıl bir soğukkanlılık içinde işlediği ortaya çıktı.

M.Ö. savcılık ifadesinde "Çocuk peşime takıldı, yanımda yürüdü. Mezarlığın orada çocuk 200 lira istedi. Vermeyince küfretti. Moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Çocuğu mezarlığa soktum. Mezarlık içinde kızın üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğdum. Üstünü de otlarla kapattım" dedi.

Altı yaşındaki Şirin'den acı haber | Katil zanlısının kan donduran ifadesi: "Eşarpla iki mezar arasında boğdum" - 8

'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'çocuğu kasten öldürme' suçlarından tutuklanan M.Ö'nün kalmış olduğu Şişli'de bulunan bir barakada arama  yapılacağı öğrenildi.

Altı yaşındaki Şirin'den acı haber | Katil zanlısının kan donduran ifadesi: "Eşarpla iki mezar arasında boğdum" - 9
Altı yaşındaki Şirin'den acı haber | Katil zanlısının kan donduran ifadesi: "Eşarpla iki mezar arasında boğdum" - 10
Altı yaşındaki Şirin'den acı haber | Katil zanlısının kan donduran ifadesi: "Eşarpla iki mezar arasında boğdum" - 11
Altı yaşındaki Şirin'den acı haber | Katil zanlısının kan donduran ifadesi: "Eşarpla iki mezar arasında boğdum" - 12
Altı yaşındaki Şirin'den acı haber | Katil zanlısının kan donduran ifadesi: "Eşarpla iki mezar arasında boğdum" - 13
Altı yaşındaki Şirin'den acı haber | Katil zanlısının kan donduran ifadesi: "Eşarpla iki mezar arasında boğdum" - 14
Altı yaşındaki Şirin'den acı haber | Katil zanlısının kan donduran ifadesi: "Eşarpla iki mezar arasında boğdum" - 15
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