Altın bulmak için kazdılar, insan kemiklerini çıkardılar

Mahallede oturan İlyas İşler, tarihi mezarlığın tahrip edilmesine üzüldüğünü belirtti.

İşler, "Ahmet Yesevi erenlerinden olduğu bilinen Haydar Baba Türbesi'nin yanında bulunan tarihi 600 yıllık mezarlık, define avcıları tarafından acımasızca talan edilmiş. Defineciler mezarları kazıp, taşlarını kırarak içinde altın aramışlar. Bunlar bizim tarihi değerlerimizdir. 14’üncü yüzyılda Erciş’te yaşayan Haydar Baba Mezarlığı’nda şahideli ve sandukalı mezarlar bulunmaktadır. Bu kültürel mirasımız, maalesef hazine avcıları tarafından talan edilmiş ve insan kemikleri çıkarılmış. Bu durum bizi oldukça üzdü. Yetkililerden bu tarihi mezarlık için gerekli tedbirlerin almalarını istiyoruz." diye konuştu.