Altın düşüşte! 4 Nisan altın fiyatları canlı: Bugün altın ne kadar oldu? Altında son durum

Son dakika altın fiyatları yatırım yapacakların gündeminde. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları güne nasıl başladı anbean takip ediliyor. 4 Nisan altının gramı ne kadar oldu? Altın güne düşüşle başladı ve çeyrek altın açılışı 6.268 TL alış fiyatı ile yaptı. İşte canlı altın kuru...

Altın düşüşte! 4 Nisan altın fiyatları canlı: Bugün altın ne kadar oldu? Altında son durum - 1

Altın fiyatlarında son durum öne çıkıyor. Altının alış ve satış fiyatları yatırı yapanların yanı sıra düğün sahipleri tarafından da anlık olarak izleniyor. Bir süredir yükselen altın, 4 Nisan'da düşüşle güne başladı. 4 Nisan anlık altın fiyatları!

TÜRKİYE HABERLERİ

Altın düşüşte! 4 Nisan altın fiyatları canlı: Bugün altın ne kadar oldu? Altında son durum - 2

4 NİSAN ALTIN FİYATLARI CANLI

Ons altın alış fiyatı: 3.104 TL / satış fiyatı: 3.104 TL
Gram altın alış fiyatı: 3.786 TL / satış fiyatı: 3.786 TL

Altın düşüşte! 4 Nisan altın fiyatları canlı: Bugün altın ne kadar oldu? Altında son durum - 3

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.268 TL / satış fiyatı: 6.365 TL
Yarım altın alış fiyatı: 12.535 TL / satış fiyatı:12.690 TL
Tam altın alış fiyatı: 24.654 TL / satış fiyatı: 25.142 TL

Altın düşüşte! 4 Nisan altın fiyatları canlı: Bugün altın ne kadar oldu? Altında son durum - 4

Ata altın alış fiyatı: 25.412 TL / satış fiyatı: 26.054 TL
Reşat altını alış fiyatı: 25.000 TL / satış fiyatı: 25.288 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI 

DAHA FAZLA GÖSTER