Altın düşüşte! 4 Nisan altın fiyatları canlı: Bugün altın ne kadar oldu? Altında son durum
Son dakika altın fiyatları yatırım yapacakların gündeminde. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları güne nasıl başladı anbean takip ediliyor. 4 Nisan altının gramı ne kadar oldu? Altın güne düşüşle başladı ve çeyrek altın açılışı 6.268 TL alış fiyatı ile yaptı. İşte canlı altın kuru...
Altın fiyatlarında son durum öne çıkıyor. Altının alış ve satış fiyatları yatırı yapanların yanı sıra düğün sahipleri tarafından da anlık olarak izleniyor. Bir süredir yükselen altın, 4 Nisan'da düşüşle güne başladı. 4 Nisan anlık altın fiyatları!