Altın düşüşte! 4 Nisan altın fiyatları canlı: Bugün altın ne kadar oldu? Altında son durum

Altın fiyatlarında son durum öne çıkıyor. Altının alış ve satış fiyatları yatırı yapanların yanı sıra düğün sahipleri tarafından da anlık olarak izleniyor. Bir süredir yükselen altın, 4 Nisan'da düşüşle güne başladı. 4 Nisan anlık altın fiyatları!