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Altın fiyatları bugün! 28 Mart altın ne kadar, kaç TL oldu? Canlı gram altın fiyatı...

Altın fiyatları, haftanın son gününe de yükselişle başladı. Yatırım yapanlar altının alış ve satış fiyatını anlık olarak takipte! Bayram tatili öncesinde altın fiyatlarında son durum ne olacak? 28 Mart altının gramı ne kadar?

Altın fiyatları bugün! 28 Mart altın ne kadar, kaç TL oldu? Canlı gram altın fiyatı... - 1

Canlı altın fiyatları piyasların gündeminde. Gram altının önceki kapanışı 3.730 TL'den olmuştu. Çeyrek altın ise kapanışı 6.172 TL'den yaptı. 28 Mart Cuma günü gram altın alış fiyatı 3.756 TL'den açılış yaptı. İşte, son dakika altın fiyatları...

TÜRKİYE HABERLERİ

Altın fiyatları bugün! 28 Mart altın ne kadar, kaç TL oldu? Canlı gram altın fiyatı... - 2

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 28 MART

Gram altın alış fiyatı: 3.756 TL / satış fiyatı: 3.756 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 6.152 TL / satış fiyatı: 6.210 TL

Altın fiyatları bugün! 28 Mart altın ne kadar, kaç TL oldu? Canlı gram altın fiyatı... - 3

Yarım altın alış fiyatı: 12.304 TL / satış fiyatı: 12.419 TL
Tam altın alış fiyatı: 23.928 TL / satış fiyatı: 24.395 TL

Altın fiyatları bugün! 28 Mart altın ne kadar, kaç TL oldu? Canlı gram altın fiyatı... - 4

Ata altın alış fiyatı: 24.675 TL / satış fiyatı: 25.293 tL
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 24.535 TL / satış fiyatı: 24.737 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

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