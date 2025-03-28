Altın fiyatları bugün! 28 Mart altın ne kadar, kaç TL oldu? Canlı gram altın fiyatı...

Canlı altın fiyatları piyasların gündeminde. Gram altının önceki kapanışı 3.730 TL'den olmuştu. Çeyrek altın ise kapanışı 6.172 TL'den yaptı. 28 Mart Cuma günü gram altın alış fiyatı 3.756 TL'den açılış yaptı. İşte, son dakika altın fiyatları...