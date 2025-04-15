Altın fiyatları canlı 15 Nisan: Bugün gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın anlık fiyatları

Son dakika altın fiyatları grafiği anbean takip ediliyor. Haftanın ilk günü düşüşle başlayan altın, hareketli seyrini sürdürmeye 15 Nisan Salı günü devam ediyor. Gram altın güne 3.923 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın ise 6.479 TL alış fiyatı ile açılışını yaptı. Bugün altın ne kadar oldu? Canlı altın kuru...

Altın fiyatları canlı 15 Nisan: Bugün gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın anlık fiyatları - 1

Altın yatırımcıları anlık altın fiyatlarındaki değişime odaklandı. Altın alış ve satış fiyatı son durumu piysalarınca izleniyor. Önceki kapanışını 3.926 TL'den yapan gram altın yine yükselerek güne 3.923 TL ile başladı. Çeyrek altın ise önceki kapanışını 6.501 TL'den yaptı. İşte, son dakika altın fiyatları...

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Altın fiyatları canlı 15 Nisan: Bugün gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın anlık fiyatları - 2

BUGÜN ALTIN KAÇ LİRA? (15 NİSAN)

Gram altın alış fiyatı: 3.932 TL / satış fiyatı: 3.947 TL / Önceki kapanış: 3.926 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.477 TL / satış fiyatı: 6.535 TL / Önceki kapanış: 6.501 TL

Altın fiyatları canlı 15 Nisan: Bugün gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın anlık fiyatları - 3

Yarım altın alış fiyatı: 12.958 TL / satış fiyatı: 13.072 tL / Önceki kapanış: 13.001 TL

Tam altın alış fiyatı: 25.299 TL / satış fiyatı: 25.800 TL / Önceki kapanış: 26.073 TL

Altın fiyatları canlı 15 Nisan: Bugün gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın anlık fiyatları - 4

Ata altın alış fiyatı: 26.090 TL / satış fiyatı: 26.749 TL / Önceki kapanış: 27.033 TL

Reşat altını alış fiyatı: 25.875 TL / satış fiyatı: 26.083 TL / Önceki kapanış: 25.903 TL

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