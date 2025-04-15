Altın fiyatları canlı 15 Nisan: Bugün gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın anlık fiyatları
Son dakika altın fiyatları grafiği anbean takip ediliyor. Haftanın ilk günü düşüşle başlayan altın, hareketli seyrini sürdürmeye 15 Nisan Salı günü devam ediyor. Gram altın güne 3.923 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın ise 6.479 TL alış fiyatı ile açılışını yaptı. Bugün altın ne kadar oldu? Canlı altın kuru...
Altın yatırımcıları anlık altın fiyatlarındaki değişime odaklandı. Altın alış ve satış fiyatı son durumu piysalarınca izleniyor. Önceki kapanışını 3.926 TL'den yapan gram altın yine yükselerek güne 3.923 TL ile başladı. Çeyrek altın ise önceki kapanışını 6.501 TL'den yaptı. İşte, son dakika altın fiyatları...