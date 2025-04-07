Altın fiyatları son dakika! 7 Nisan gram altın ne kadar oldu? Bugün altın fiyatlarında son durum

Altın alış ve satış fiyatları yatırım yapanlar ve piyasaların takibinde. Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL? soruları ise öne çıkıyor. 7 Nisan çeyrek altın alış fiyatı 6.189 TL iken satış fiyatı ise 6.291 TL'den açılışını yaptı. Bugünkü altın fiyatları...