Altın fiyatları son dakika! 7 Nisan gram altın ne kadar oldu? Bugün altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! Yeni haftaya düşüşle başlayan altının fiyatının ne kadar olduğu piyasaların gündeminde. 7 Nisan gram altın alış fiyatı 3.703 TL'den güne başladı. Gram altında önceki kapanış ise 3.710 TL idi. İşte, son dakika anlık altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika! 7 Nisan gram altın ne kadar oldu? Bugün altın fiyatlarında son durum - 1

Altın alış ve satış fiyatları yatırım yapanlar ve piyasaların takibinde. Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL? soruları ise öne çıkıyor. 7 Nisan çeyrek altın alış fiyatı 6.189 TL iken satış fiyatı ise 6.291 TL'den açılışını yaptı. Bugünkü altın fiyatları...

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Altın fiyatları son dakika! 7 Nisan gram altın ne kadar oldu? Bugün altın fiyatlarında son durum - 2

7 NİSAN ALTIN FİYATLARI CANLI

Ons altın alış fiyatı: 3.028 / satış fiyatı: 3.028 TL | Önceki kapanış: 3.38 TL

Gram altın alış fiyatı: 3.709 TL / satış fiyatı: 3.709 TL | Önceki kapanış: 3.710 TL

Altın fiyatları son dakika! 7 Nisan gram altın ne kadar oldu? Bugün altın fiyatlarında son durum - 3

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.191 TL / satış fiyatı: 6.293 TL | Önceki kapanış: 6.385 TL

Yarım altın alış fiyatı: 12.382 TL / satış fiyatı: 12.563 TL | Önceki kapanış: 12.730 TL

Tam altın alış fiyatı: 24.516 TL / satış fiyatı: 25.002 TL | Öcenki kapanış: 25.142 TL

Altın fiyatları son dakika! 7 Nisan gram altın ne kadar oldu? Bugün altın fiyatlarında son durum - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 24.688 TL / satış fiyatı: 25.030 TL | Önceki kapanış: 25.363 TL

Ata altın alış fiyatı: 25.283 TL / satış fiyatı: 25.922 TL | Önceki kapanış: 26.067 TL

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