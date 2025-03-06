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Altın fiyatlarında bugün son durum 6 Mart: Gram altın ne kadar? Canlı çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatı

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Piyasalar, canlı altın alış ve satış fiyatlarını takip ediyor. Ons altın güne 2.916 TL ile başladı. Gram altının satışı bugün 3.416 TL'den açıldı. Altın alıcı ve satıcıları ise ''altın düşüyor mu, yükseliyor mu?'' sorularına yanıt arıyor.

Altın fiyatlarında bugün son durum 6 Mart: Gram altın ne kadar? Canlı çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatı - 1

Gram altın 6 Mart'ta güne düşüşle başladı. Piyasalarda altın fiyatları son durumu ise anbean gözleniyor. Yatırımcılar gram, çeyrek, yarım ve tam altının anlık fiyatlarını takipte. İşte, 6 Mart Perşembe günü güncel altın fiyatları...

TÜRKİYE HABERLERİ

Altın fiyatlarında bugün son durum 6 Mart: Gram altın ne kadar? Canlı çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatı - 2

GRAM ALTIN FİYATI 6 MART

Gram altın alış fiyatı: 3.432 TL / satış fiyatı: 3.416 TL

Altın fiyatlarında bugün son durum 6 Mart: Gram altın ne kadar? Canlı çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatı - 3

ÇEYREK ALTIN FİYATI 

Çeyrek altın alış fiyatı: 5.639 TL / satış fiyatı: 5.667 TL

Altın fiyatlarında bugün son durum 6 Mart: Gram altın ne kadar? Canlı çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatı - 4

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış fiyatı: 11.299 TL / satış fiyatı: 11.408 TL

Altın fiyatlarında bugün son durum 6 Mart: Gram altın ne kadar? Canlı çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatı - 5

TAM ALTIN FİYATI

Tam altın alış fiyatı: 22.2023 TL / satış fiyatı: 22.638 TL

Altın fiyatlarında bugün son durum 6 Mart: Gram altın ne kadar? Canlı çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatı - 6

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 23.202 TL / satış fiyatı: 23.317 TL

REŞAT ALTIN FİYATI

Reşat altın alış fiyatı: 23.904 TL / satış fiyatı: 24.023 TL

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