Altın fiyatlarında güncel son durum 6 Mart: Gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç TL?
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Piyasalar, canlı altın alış ve satış fiyatlarını takip ediyor. Ons altın güne 2.916 TL ile başladı. Gram altının satışı bugün 3.416 TL'den açıldı. Altın alıcı ve satıcıları ise ''altın düşüyor mu, yükseliyor mu?'' sorularına yanıt arıyor.
Gram altın 6 Mart'ta güne düşüşle başladı. Piyasalarda altın fiyatları son durumu ise anbean gözleniyor. Yatırımcılar gram, çeyrek, yarım ve tam altının anlık fiyatlarını takipte. İşte, 6 Mart Perşembe günü güncel altın fiyatları...