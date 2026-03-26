Altın karaborsada. Piyasada gram ve çeyrek altın neden bulunamıyor?

Altın fiyatları hafta başında Orta Doğu'daki belirsizlikler nedeniyle düşüş yaşadı.

5 bin 842 liraya kadar düşen altın nedeniyle kuyumcuların önünde sıralar oluştu.

Yastık altı yatırımcı da bu fırsatı kaçırmamak için harekete geçti. Ancak talep patlayınca bu kez de gram ve çeyrek altın bulunmaz hale geldi.