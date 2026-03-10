Altın merkezinde film gibi soygun kamerada. Uzun namlulu maskeli soyguncular 20 milyon lirayı çaldı
İstanbul'da bulunan Kuyumcukent AVM'ye ellerinde uzun namlulu silahla gelen 7 şüpheli, 20 milyon lirayı çalarak kayıplara karıştı.
Kuyumcukent AVM'de silahlı soygun yaşandı.
Dün saat 07.22'de Kuyumcukent AVM'nin kapalı otopark bölümüne 7 şüpheli, uzun namlulu silahlarla geldi.
İddiaya göre, bir otomobil ve bir hafif ticari araçla gelen maskeli şüpheliler, uzun namlulu silahlarla kapıdaki kişilere silah doğrulttu.
İçeride bulunan 20 milyon lirayı araca yükleyen soyguncular, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.