Altın susamda "Deli Mehmet" bereketi: Dünyanın birçok ülkesinde alıcı buluyor
Rengi, tadı, aroması ve üretim şekli ile ‘Altın Susam' olarak adlandırılan Gökova Susamı'nda yolma ve istiflemeden sonra silkme ve elekle eleme aşaması da tamamlanarak üreticiden tüketiciye ulaştırılması için son aşama tamamlanmak üzere.
Gökova Körfezi'nin ünlü ‘Deli Mehmet' rüzgarının iyotlu esintisi ile zengin bir aramoya sahip ‘Altın Susam' üreten çiftçiler, her geçen yıl yaşanan işçi sıkıntısı nedeniyle üretimde son nesil olduklarını açıkladılar.