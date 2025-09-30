Altın susamda "Deli Mehmet" bereketi: Dünyanın birçok ülkesinde alıcı buluyor

"İŞÇİ BULMAKTA ZORLANIYORUZ"

Susam üreticisi Mehmet Sarıoğlu, "Gökova Körfezinden aldığı iyotlu hava ile aroması, yağı ile bütün bölgelerde üretilen susamlar içinde en kaliteli susam budur. Yağ oranı yüksektir, aroması yüksektir. Rekoltesi de yüksektir. Bizim susamımız sarı susam, altın sarısı dedikleri. Fiyatımız geçen seneki rakamımız 150 TL civarındaydı. Bu sene 200 olur üstü olur. Altı kurtarmaz. En büyük sıkıntımız işçi sıkıntısı. Bu işi yapacak insanlar artık azaldı. Yani biz son kuşağız. Bizden sonra yapacak olan yok bu işi. Geçen seneki verime göre biraz daha iyi bu sene. Nisan yağmurları oldu en azından. Nisan yağmuru toprağımızı biraz daha bereketlendirdi. Bu susam tamamen doğal. Ekimden yolmaya kadar, yolmadan silkime kadar her şey doğal. Bütün işçilik tamamen el emeği. Kesinlikle üretim aşamasında araç gereç kullanmıyoruz. Yolmada işçi var, silkmede işçi var. Çalışan biziz yani el emeği" dedi.