Altın topraklarda hasat başladı! Kendiliğinden yetişiyor, dalından koparılarak toplanıyor
İnce kabuğu ve doluluk oranıyla yoğun talep gören Erzincan cevizinde hasat başladı. Vatandaşlar, yaklaşık 10-15 metre yüksekliğe sahip ceviz ağaçlarına tırmanmak için tahta merdivenler ve ipler kullanıyor. Köylüler, ellerindeki uzun sırıklarla dallara vurarak, toprağa ve yaprakların arasına düşen cevizleri kovalara dolduruyor.
Toprağı altın olan Erzincan'da, son yıllarda devletin destek ve teşvikleri ile ceviz yetiştiriciliği yaygınlaştı. Kentte sezonun gelmesiyle birlikte yüksek rakımlı dağ köylerinde, dere kenarları ve tarlalarda yetişen cevizlerde hasat başladı.