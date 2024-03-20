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Altındağ Belediyesi hangi partide? Altındağ Belediye başkanı kimdir? Altındağ Belediye başkan adayları

Altındağ Belediyesi hangi partide? Altındağ Belediye Başkanı kimdir? Altındağ Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Altındağ Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Altındağ Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Altındağ yerel seçim sonuçları..

Altındağ Belediyesi hangi partide? Altındağ Belediye başkanı kimdir? Altındağ Belediye başkan adayları - 1

ALTINDAĞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Altındağ Belediyesini 130.434 alınan oy ve %64.43 oy oranı ile AK Parti adayı Asım Balcı  kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%64.43
  • İyi Parti%27.37
  • BBP%3.49
  • Saadet Partisi%2.49
  • DSP%0.81
  • TKP%0.40
  • Diğer%1.01

TÜRKİYE HABERLERİ

Altındağ Belediyesi hangi partide? Altındağ Belediye başkanı kimdir? Altındağ Belediye başkan adayları - 2

ALTINDAĞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Altındağ Belediyesi Başkanı Asım Balcı Kimdir?


Asım Balcı, 1971 yılında Çorum Osmancık'ta doğdu. 1992'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Balcı, yüksek lisansını ABD'deki University of Kentucky'de tamamladı.

Daha sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak doktora çalışmalarını 2002 yılında tamamladı. Bir süre Muğla Üniversitesi İİBF’de Yardımcı Doçent olarak görev yaptıktan sonra, 2003-2007 yıllarında Sağlık Bakanlığı'nda bakan danışmanı olarak ‘sağlıkta reform ve yeniden yapılandırma çalışmaları’ kapsamında görev aldı.

Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Asım Balcı, 2007-2010 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı TÜRKSAT’da e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) kuruluş aşamasında kamu kurumlarının e-Devlet sistemine entegrasyonu, dijital dönüşüm ve içerik yönetimi konularını kapsayan alanlarda yöneticilik yaptı.

Balcı, 2010-2013 yılları arasında ise Ankara Kalkınma Ajansı Kurucu Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Bu kapsamda Ankara merkez ve ilçelerinde çok sayıda projede, bölgesel gelişme, yenilikçilik, teknolojiye dayalı katma değeri yüksek ürün ve hizmet geliştirme ile kırsal kalkınma alanlarındaki çalışmalara özel destekler sunulması konularına odaklandı.

2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde strateji geliştirme, inşaat-emlak ve Yeğitek’ten sorumlu müsteşar yardımcısı olarak çalıştı.

2 Mayıs 2014- 1 Aralık 2019 tarihlerinde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ak Parti Altındağ Belediye Başkanı olarak %64.4 oy oranıyla seçildi.

İyi düzeyde İngilizce bilen Doç. Dr. Asım Balcı, birçok AB projesinde yer almış olup çok sayıda yayınlanmış bilimsel makale ve kitaba imza atmıştır.
Altındağ Belediyesi hangi partide? Altındağ Belediye başkanı kimdir? Altındağ Belediye başkan adayları - 3

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • VEYSEL TİRYAKİ
  • MEHMET ALTINGÖZ
  • YAVUZ TOPSAÇ
  • AYDIN ÜNSAL
  • REMZİ SAĞLAM
  • AYNUR ARSLANER
  • HATİCE TAŞTAN
  • GÜLTEN DEMİRBAŞ
  • MEHMET ADİL BAŞKARA
  • HASAN RIZA ÇAĞDAŞ
  • CAN GÜLER
  • MUSTAFA DENİZ ÇAKIR
  • BAYRAM GÜZEL
  • MURAT BOZKURT
  • SADET POLAT
  • RAMAZAN DEĞERLİ
  • İREM TAÇYILDIZ
  • HARUN AGAH
  • HÜSEYİN POLAT
  • YAKUP COŞKUN
  • OSMAN KILIÇ
  • ALİ DİNÇER
  • ERGÜN BOYACIOĞLU
  • NESLİHAN ŞAHİN DALKAYA
  • KADRİYE ESRA AYGÜN
  • EMANULLAH KOCA
  • KURTULUŞ ÖZGÜR YILDIZ
Altındağ Belediyesi hangi partide? Altındağ Belediye başkanı kimdir? Altındağ Belediye başkan adayları - 4

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