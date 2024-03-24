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Altınözü Belediyesi hangi partide? Altınözü Belediye başkanı kimdir? Altınözü Belediye başkan adayları

Altınözü Belediyesi hangi partide? Altınözü Belediye Başkanı kimdir? Altınözü Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay Altınözü Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay Altınözü Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay Altınözü yerel seçim sonuçları..

Altınözü Belediyesi hangi partide? Altınözü Belediye başkanı kimdir? Altınözü Belediye başkan adayları - 1

ALTINÖZÜ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Altınözü Belediyesini 19.537 alınan oy ve %63.19 oy oranı ile AK Parti adayı Rıfat Sarı kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%63.19
  • Saadet Partisi%36.09
  • BTP%0.72

TÜRKİYE HABERLERİ

Altınözü Belediyesi hangi partide? Altınözü Belediye başkanı kimdir? Altınözü Belediye başkan adayları - 2

ALTINÖZÜ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Altınözü Belediyesi Başkanı Rıfat Sarı Kimdir?

1.01.1972 tarihinde Hatay'ın Altınözü ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini aynı yerde tamamladı.1990-1992 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Niğde Meslek Yüksekokulu İşletmecilik bölümünden,1993-1997 yılları arasında Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2016-2017 yılları arasında ise Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2000-2011 yılları arasında Mali Müşavirlik ve Uluslararası Taşımacılık sektörlerinde faaliyet gösterdi. Siyasi hayatına 2001 yılında kurulan AK Parti’de Merkez İlçe Yönetim Kurulunda Kurucu Üye olarak başladı. Sonrasında Merkez ilçe ve il yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuş olup 2011 yılında yapılan genel seçimlerde AK Parti Hatay Milletvekili aday adayı oldu. 2014 Yerel seçimlerinde Altınözü Belediye Başkanı olarak seçildi. 2019 Yerel Seçim sonuçlarında da yeniden Altınözü Belediye Başkanı seçilerek görevine devam etmektedir. Orta derece İngilizce ve iyi derecede Arapça bilen Rıfat Sarı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Altınözü Belediyesi hangi partide? Altınözü Belediye başkanı kimdir? Altınözü Belediye başkan adayları - 3

ALTINÖZÜ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • RIFAT SARI
  • EROL MENGÜÇ
  • MEHMET TUNCAY
  • ABDULGANİ TAZEOĞLU
  • RASİM ÖZTÜRK
  • OSMAN YILMAZ
  • YÜKSEL GENÇ
  • RİYAT ARSLAN
  • AHMET ARSLANER
  • ZÜBEYDE ÖRÜN
  • MAHMUT ŞAN
  • METİN GÜRLEK
Altınözü Belediyesi hangi partide? Altınözü Belediye başkanı kimdir? Altınözü Belediye başkan adayları - 4

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