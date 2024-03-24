Altınözü Belediyesi hangi partide? Altınözü Belediye başkanı kimdir? Altınözü Belediye başkan adayları
Altınözü Belediyesi hangi partide? Altınözü Belediye Başkanı kimdir? Altınözü Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay Altınözü Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay Altınözü Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay Altınözü yerel seçim sonuçları..
ALTINÖZÜ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Altınözü Belediyesini 19.537 alınan oy ve %63.19 oy oranı ile AK Parti adayı Rıfat Sarı kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%63.19
- Saadet Partisi%36.09
- BTP%0.72