Altunizade metrobüs durağı yine insan seli
DHA
Altunizade metrobüs durağında dün sabah olduğu gibi bu sabah da yoğunluk yaşandı. Üst geçit ve metro çıkışlarında oluşan uzun kuyrukları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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1Altunizade metrobüs durağında bu sabah saatlerinde yine aşırı yoğunluk yaşandı.
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2Metrobüs İstanbulluların ulaşımda gün içinde yoğun olarak tercih ettiği bir toplu taşıma aracı, trafikten kurtulmak isteyen vatandaşlar metrobüsten faydalanıyor fakat duraklarda yaşanan aşırı yoğunluk zaman zaman vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
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3Özellikle işe gidiş ve çıkış saatlerinde yaşanan aşırı yoğunluktan dolayı metrobüse binmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyorlar.
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4Dün olduğu gibi bu sabah da Altunizade metrobüs durağında yoğunluk vardı.
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5Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu.
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6Yaşanan yoğunluktan dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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7Dün yaşanan yoğunlukla ilgili İBB'den bir açıklama yapılmış ve şu ifadeler kullanılmıştı:
“İstanbul’da bu sabah 07.59’da Metrobüs hattının Avcılar İBB Sosyal Tesisler İstasyonu’nda bir araç arıza yapmıştır. 08.00’de denetim amiri istasyona intikal etmiş, tek yönlü geçiş verilmeye başlanmıştır. 08.04 tekli geçiş sırasında işareti yanlış algılayan 2 otobüs şoförü, konvoydan çıkarak hattın iki yönlü kapanmasına sebep olmuştur. 08.14’te yapılan müdahale ile metrobüs hattımız normale dönmüştür. Metrobüste benzer bir arıza ve teknik aksamanın bir daha yaşanmaması için personele gerekli uyarılar yapılmıştır. Hattın 10 dakika trafiğe çift yönlü kapanmasıyla oluşan bekleme ve yoğunluktan dolayı İstanbullulardan özür diler, benzer bir sorunun tekrar yaşanmaması için önlemlerin alındığını belirtmek isteriz."
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