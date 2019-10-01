Altunizade metrobüs durağı yine insan seli (İBB'den önlem)
DHA
Altunizade metrobüs durağında dün sabah olduğu gibi bu sabah da yoğunluk yaşandı. Üst geçit ve metro çıkışlarında oluşan uzun kuyrukları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Konuyla ilgili alınacak önlemi İBB Sözcüsü Murat Ongun açıkladı.
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1Altunizade metrobüs durağında bu sabah saatlerinde yine aşırı yoğunluk yaşandı.
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2Metrobüs İstanbulluların ulaşımda gün içinde yoğun olarak tercih ettiği bir toplu taşıma aracı, trafikten kurtulmak isteyen vatandaşlar metrobüsten faydalanıyor fakat duraklarda yaşanan aşırı yoğunluk zaman zaman vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
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3Özellikle işe gidiş ve çıkış saatlerinde yaşanan aşırı yoğunluktan dolayı metrobüse binmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyorlar.
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4Dün olduğu gibi bu sabah da Altunizade metrobüs durağında yoğunluk vardı.
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5Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu.
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6Yaşanan yoğunluktan dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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7Konuyla ilgili İBB'den bir açıklama geldi.
Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, "Değerli İstanbullular; artan metro seferleri yüzünden özellikle Altunizade metrobüs durağında sabahları yaşanan yoğunluk nedeniyle özür dileriz. Yarın sabah itibariyle her metro seferi için Söğütlüçeşme’den 3 boş metrobüs Altunizade durağına gönderilecektir. Saygılarımızla" ifadelerini kullandı.
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