Amasra maden faciasında yeni bilirkişi raporu: 43 cana mal olan ihmaller zinciri dava dosyasında

Amasra’da 43 işçinin can verdiği maden faciasına ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporu tamamlandı. Dava dosyasına giren raporda, yaşanan faciada kasıt unsuruna rastlanılmadığı belirtildi. Raporda, iş güvenliğini tehlikeye düşüren hatalar zinciri olduğu vurgulandı.

Amasra maden faciasında yeni bilirkişi raporu: 43 cana mal olan ihmaller zinciri dava dosyasında - 1

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde 14 Ekim 2022 günü meydana gelen faciada 43 işçi öldü, 9 işçi de yaralandı.

Maden faciasına ilişkin başlatılan soruşturmada 4’ü tutuklu 23 sanık yargılanıyor.

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Amasra maden faciasında yeni bilirkişi raporu: 43 cana mal olan ihmaller zinciri dava dosyasında - 2

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Kocaeli Üniversitesi’nde görevli maden mühendisi, jeoloji, jeofizik, elektrik ve iş sağlığı uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti 31 Ekim ve 28 Kasım 2022’de iki rapor hazırladı.

Duruşmanın devam ettiği Bartın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi de 6 Ağustos 2024^’te yapılan sekizinci duruşmada bilirkişi heyetinin yeniden rapor oluşturulmasını talep etti.
Amasra maden faciasında yeni bilirkişi raporu: 43 cana mal olan ihmaller zinciri dava dosyasında - 3

Bilirkişi heyeti, mahkemeden kendilerine dijital olarak iletilen dosyada; kaza ile ilgili muhtelif ifadeler, savunmalar, beyanlar, bilgi, belge ve farklı kişi kurumlar tarafından hazırlanan çalışmalar ve raporları inceledi.

Bu incelemenin sonucunda hazırlanan üçüncü rapor, Bartın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.
Amasra maden faciasında yeni bilirkişi raporu: 43 cana mal olan ihmaller zinciri dava dosyasında - 4

5 sayfalık raporun sonuç kısmında, “Dosyadaki bilgilerin bütün olarak incelenmesi sonucunda; kazanın meydana geldiği iş yerinde zor jeolojik ve teknolojik şartların söz konusu olduğu ve emek yoğun bir çalışma şeklinin uygulandığı anlaşılmaktadır.” denildi.

Rapor şöyle devam etti:

“Bilindiği üzere yer altı şartlarındaki dar hacimlerde emek yoğun çalışma uygulamalarında yönetsel ve/veya operasyonel aktiviteler zorlaşabilmekte ve süregelen ve/veya anlık nitelikteki teknik zafiyetlerin de buna eklenmesiyle de çok kayıplı, üzücü iş kazaları oluşabilmektedir.”
Amasra maden faciasında yeni bilirkişi raporu: 43 cana mal olan ihmaller zinciri dava dosyasında - 5

“YAYGIN KUSUR, HATA, YANLIŞ VE EKSİK UYGULAMA ZİNCİRLERİ MEVCUT”

Bilirkişi raporunda kazada kasıt unsuruna rastlanılmadığı belirtildi.

“İş yerinde, iş güvenliğini tehlikeye düşürebilecek yaygın bir kusur, hata, yanlış ve/veya eksik uygulama zincirinin mevcudiyeti söz konusudur.” denilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

“Meydana gelen iş kazasında, iş yerinde uzun vadede oluşmuş iş yeri alışkanlıkları ve iş yeri kültürünün de rolü olduğu kanaatiyle yazdığı raporlarında, TTK’nın hiyerarşik yapılanmasındaki teknik ve idari makamların kontrol ve idaresinde kalan kazayla ilgili alanlar gözetilerek, kusur, hata, yanlış ve/veya eksik uygulama bağlamında ilişkili durumlara işaret etmek suretiyle ilgili teknik ve idari makamlar sorumlu tutulmuştur.”

Amasra maden faciasının 9’uncu duruşması, 1 Kasım’da Bartın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
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