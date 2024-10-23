Amasra maden faciasında yeni bilirkişi raporu: 43 cana mal olan ihmaller zinciri dava dosyasında
Amasra’da 43 işçinin can verdiği maden faciasına ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporu tamamlandı. Dava dosyasına giren raporda, yaşanan faciada kasıt unsuruna rastlanılmadığı belirtildi. Raporda, iş güvenliğini tehlikeye düşüren hatalar zinciri olduğu vurgulandı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde 14 Ekim 2022 günü meydana gelen faciada 43 işçi öldü, 9 işçi de yaralandı.Maden faciasına ilişkin başlatılan soruşturmada 4’ü tutuklu 23 sanık yargılanıyor.