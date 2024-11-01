Amasra maden kazası davasında ara karar
Amasra’da maden ocağında yaşanan patlamaya ilişkin davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, olası kastla öldürme suçundan yargılanan sanıklar dönemin TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu ve başmühendis Mehmet Tural’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, dava dosyasının, esas hakkında mütalaa hazırlanmak üzere savcılığa gönderilmesini de kararlaştırdı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de 43 işçinin yaşamını yitirdiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 4’ü tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 195 sayfalık iddianamenin Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle geçen yıl 25-28 Nisan, 3-5 Mayıs, 24-25 Temmuz, 16-18 Ekim, 15-17 Kasım, bu yıl 13 Şubat, 8 Mayıs ve 6 Ağustos’ta yapılan duruşmaların ardından davanın dokuzuncu oturumu yapıldı.
Bartın Adliyesi’nde özel olarak oluşturulan salondaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.Adliye içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.