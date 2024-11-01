Amasra maden kazası davasında ara karar

Amasra’da maden ocağında yaşanan patlamaya ilişkin davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, olası kastla öldürme suçundan yargılanan sanıklar dönemin TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu ve başmühendis Mehmet Tural’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, dava dosyasının, esas hakkında mütalaa hazırlanmak üzere savcılığa gönderilmesini de kararlaştırdı.

Amasra maden kazası davasında ara karar - 1

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de 43 işçinin yaşamını yitirdiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 4’ü tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 195 sayfalık iddianamenin Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle geçen yıl 25-28 Nisan, 3-5 Mayıs, 24-25 Temmuz, 16-18 Ekim, 15-17 Kasım, bu yıl 13 Şubat, 8 Mayıs ve 6 Ağustos’ta yapılan duruşmaların ardından davanın dokuzuncu oturumu yapıldı.

Bartın Adliyesi’nde özel olarak oluşturulan salondaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Adliye içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

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Amasra maden kazası davasında ara karar - 2

ÜÇÜNCÜ RAPOR MAHKEMEYE SUNULDU

Mahkeme heyeti, soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi’nde görevli maden mühendisi, jeoloji, jeofizik, elektrik ve güvenlik uzmanlarından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyetinin üçüncü raporunu tamamlayarak mahkemeye sunduğunu anımsattı.

Bilirkişi ek raporuna karşı beyanların alındığı duruşmada, müşteki avukatları, bilirkişi heyetinden teknik incelemenin, bilimsel çalışmanın ve patlamanın yaşandığı maden ocağında keşif yapılıp yapılamayacağıyla ilgili görüşlerin yer aldığı kapsamlı rapor beklemelerine karşın soruşturma aşamasındaki kanaatlerin devamı niteliğinde rapor hazırlandığını savundu.
Amasra maden kazası davasında ara karar - 3

“İŞÇİLER GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜME GÖNDERİLDİ”

Merkezi Gaz İzleme İstasyonu’ndan alınan ve işletme müdürünün talimatıyla üretim için metan sensörlerinin iptal edildiği yönündeki ses kaydını dinleten müşteki avukatları, gaz izleme personelinin, iş güvenliği uzmanı Volkan Soylu’ya metan gazının yüzde 5 seviyesini geçtiği yönünde bilgi vermesine rağmen üretime devam edilmesi yönünde talimat verildiğine ilişkin ses kaydını da dinleterek işçilerin göz göre göre ölüme götürüldüğünü öne sürdü.

Yeniden bilirkişi heyeti oluşturulması talebinde bulunan müşteki avukatları, keşif yapılamaması ve ses kayıtlarının yer aldığı yeni delillerin de değerlendirilerek tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını talep etti.

Amasra maden kazası davasında ara karar - 4

Tutuklu sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

İş güvenliği uzmanı Volkan Soylu, talebi üzerine salonda oksijenli ferdi kurtarıcı gaz maskesiyle eğitim maskelerini gösterip iki maske arasında bir fark olmadığını söyleyerek eğitimlerin de yeterli olduğunu savundu.

Avukatların ses kayıtlarıyla ilgili sorusuna ise Soylu, “Kayıtlarda ne denildiği tam olarak anlaşılmıyor. Ayrıca sadece telefon görüşmesinin önü arkası alınmadan sadece belli bir bölümün dinletilmesiyle genelleme yapılmamalı.” cevabını verdi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin mevcut tutukluluk süreleri dikkate alınarak tahliyelerini istedi.

Amasra maden kazası davasında ara karar - 5

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, olası kastla öldürme suçundan yargılanan sanıklar dönemin TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural'ın tutukluluk halinin devamına, bilinçli taksirle öldürme suçundan yargılanan ve önceki duruşmada tahliyelerine karar verilen kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman'ın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbir kararının devamına karar verdi.

Dava dosyasının, esas hakkında mütalaa hazırlanmak üzere savcılığa gönderilmesini de kararlaştıran heyet, duruşmayı 13 Aralık’a erteledi.
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