Amasra'da, bayram tatili rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı

Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu turistik ilçesi Amasra'da, Kurban Bayram tatili öncesi tüm konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, “Türkiye’de 1945’li yıllarda ilk ev pansiyonculuğu turizmin başladığı ilçemizde 9 günlük bayram tatilinde günübirlik turistlerle birlikte, 500 bine yakın turist bekliyoruz” dedi.

Amasra'da, bayram tatili rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı - 1

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Amasra Kalesi'nin yer aldığı Bartın'ın Amasra ilçesi, koyları, tarihi mekanları, doğal güzelliklerinin yanı sıra deniz ürünleri ağırlıklı mutfak kültürü ile de tatilcilerin ilgisini çekiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Amasra'da, bayram tatili rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı - 2

9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi 6 bin 600 nüfuslu ilçede, tüm konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı.

Amasra'da, bayram tatili rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı - 3

5 bin yatak kapasitesinin bulunduğu ilçede, ziyaretçilerin çoğunluğunu günübirlikçilerin oluşturduğu biliniyor.

Amasra'ya, günübirlik tatilciler ile birlikte bayramda 500 bin tatilcinin gelmesi bekleniyor.

Amasra'da, bayram tatili rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı - 4

İlçedeki tüm konaklama tesislerinin dolduğunu belirten Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, 9 günlük bayram tatili için yoğun taleple karşılaştıklarını söyleyerek, “Türkiye’de 1945’li yıllarda ilk ev pansiyonculuğu turizmin başladığı ilçemizde 9 günlük bayram tatilinde günübirlik turistlerle birlikte 500 bine yakın turist bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız selin izleri tamamen silindi. Bayram tatili boyunca ilçemize gelecek olan turistlerimizin sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirlerimizi aldık” dedi.

Amasra'da, bayram tatili rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı - 5

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bartın'ın 3 kilometrelik sahil şeridine sahip İnkumu tatil beldesinin de büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka mavi bayraklı İnkumu'na da uğruyor. Şu anda İnkumu'na günlük 10-20 bin kişi bekliyoruz" diye konuştu.

Amasra'da, bayram tatili rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı - 6
Amasra'da, bayram tatili rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı - 7
Amasra'da, bayram tatili rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı - 8
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