Amasra'da, bayram tatili rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı

İlçedeki tüm konaklama tesislerinin dolduğunu belirten Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, 9 günlük bayram tatili için yoğun taleple karşılaştıklarını söyleyerek, “Türkiye’de 1945’li yıllarda ilk ev pansiyonculuğu turizmin başladığı ilçemizde 9 günlük bayram tatilinde günübirlik turistlerle birlikte 500 bine yakın turist bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız selin izleri tamamen silindi. Bayram tatili boyunca ilçemize gelecek olan turistlerimizin sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirlerimizi aldık” dedi.