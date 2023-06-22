Amasra'da, bayram tatili rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı
Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu turistik ilçesi Amasra'da, Kurban Bayram tatili öncesi tüm konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, “Türkiye’de 1945’li yıllarda ilk ev pansiyonculuğu turizmin başladığı ilçemizde 9 günlük bayram tatilinde günübirlik turistlerle birlikte, 500 bine yakın turist bekliyoruz” dedi.
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Amasra Kalesi'nin yer aldığı Bartın'ın Amasra ilçesi, koyları, tarihi mekanları, doğal güzelliklerinin yanı sıra deniz ürünleri ağırlıklı mutfak kültürü ile de tatilcilerin ilgisini çekiyor.